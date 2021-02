Le anticipazioni del GFVip ci fanno sapere che la semifinale di questa sera sarà decisiva: in attesa la doppia eliminazione

C’ è grande attesa per questa puntata del Grande Fratello Vip. Oggi 26 febbraio, verrà trasmessa la semi finale e il pubblico a casa è curioso di sapere chi avrà la meglio tra Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. Poche ore fa, a dare qualche piccola anticipazioni sulla diretta ci ha pensato anche Alfonso Signorini parlando di una doppia eliminazione. Ma vediamo insieme i dettagli.

Anticipazioni GFVip: il possibile vincitore del reality

Le anticipazioni del GFVip ci fanno sapere che la puntata di questa sera sarà molto decisiva per la finale del primo marzo. Dopo ben 5 mesi, il reality è giunto alla sua conclusione e i fan da casa non vedono l’ora si scoprire chi sarà il vincitore. I bookmaker sono abbastanza chiari: la vincitrice è senza dubbi Dayane Mello. Inoltre, c’è da dire anche un’altra cosa, nelle ultime ore una serie di screen sul fratello della modella stanno facendo il giro del web.

Pare, che Juliano stia pilotando il televoto del GF Vip dando suggerimenti per ostacolare i voti. L’obiettivo sarebbe quello di eliminare la Orlando e portare Rosalinda Cannavò in finale. Pensiero che ha avuto anche la stessa Stefania e lo ha ribadito anche in casa. Inoltre, in Brasile si starebbero già preparando anche per i televoti flash che ci saranno nel corso della finale del Grande Fratello Vip di lunedì.

Doppia eliminazione in puntata

Stando alle anticipazioni del Grande Fratello Vip quello tra Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando non sarà l’unico televoto di questa sera. Alfonso Signorini, infatti, ha annunciato una seconda eliminazione a sorpresa. Il pubblico da casa, sarà chiamato a decidere chi salvare attraverso un televoto flash.

Quindi, a parte le due donne, un altro concorrente perderà la possibilità di giocarsi la vittoria prevista per il primo marzo. Infine, il conduttore proclamerà a fine puntata anche un nuovo finalista . Ricordiamo che al momento tra i concorrenti in finale troviamo Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi.