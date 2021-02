Tommaso Zorzi e Stefania Orlando pensano di abbandonare il Gf Vip nella puntata di questa sera dopo lo scherzo del bigliettino, entrambi sembrano essere arrivati al limite della sopportazione, scopriamo cosa sta succedendo nella casa più spiata d’Italia

I concorrenti del Gf Vip sembrano essere arrivati al limite delle loro forze, i veterani del reality che sono all’interno della casa da più di quattro mesi non riescono più a reggere le pressioni del gioco soprattutto dopo la tragica notizia sulla morte del fratello di Dayane Mello, Lucas che ha perso la vita a soli 26 anni in un incidente stradale.

Ma non è tutto, i ragazzi cercano comunque di andare avanti distraendosi nei modi più assurdi, nelle ultime ore Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno fatto uno scherzo molto divertente a Tommaso Zorzi e a Stefania Orlando, considerati i gossippari del reality ci sono cascati in pieno ma sembrano non averla presa nel modo giusto, scopriamo cosa è successo nella casa.

Zorzi e la Orlando vogliono abbandonare il reality dopo lo scherzo del bigliettino

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno deciso di vendicarsi dopo che Tommaso Zorzi ha letto a tutti gli altri concorrenti il biglietto privato che Rosalinda aveva scritto per Andrea, i ragazzi hanno pensato di scrivere un altro bigliettino d’amore, ma in questo caso finto, per fare in modo che Zorzi pensasse di avere in mano un altro scoop inedito da raccontare ad Alfonso Signorini, ovviamente gli zorzando ci sono cascati in pieno e hanno pensato di aver trovato la prova del loro flirt, infatti durante la loro trasmissione radiofonica hanno raccontato nel dettaglio cosa ci fosse scritto nel bigliettino.

Ma poco dopo hanno scoperto la cruda verità, cioè che si trattasse di uno scherzo non solo ideato dalla Cannavò e da Zenga ma sono stati aiutati anche dalla produzione del reality e dallo stesso Alfonso Signorini. La coppia non sembra aver preso bene la notizia, infatti la reazione di Zorzi e della Orlando non è stata quella che tutti si aspettavano, entrambi hanno fatto le valigie e si sono detti pronti ad abbandonare il Gf Vip, Tommaso ha detto a Stefania “facciamo le valigie?” e lei ha risposto con un secco “certo“, entrambi hanno ragionato sulla questione e hanno confessato di voler uscire nella puntata di questa sera aggiungendo “questo è troppo per noi, okey i ragazzi, ma presa in giro dal Grande Fratello proprio no“.

Sarà un altro scherzo oppure è la verità? vedremo cosa accadrà nella puntata di questa sera.