Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo, la passione accende la loro storia: “La coppia perfetta”

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono usciti allo scoperto con la loro storia anche sui social: la loro passione sta emozionando i follower

Una coppia che è uscita allo scoperto da poco, ma che ha catturato già le attenzioni del mondo del gossip. Che ha puntato i riflettori sulla vita sentimentale della celebre influencer e del calciatore della Roma. I due hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione anche a seguito di alcune voci che si erano diffuse su un possibile flirt dell’influencer con un calciatore che non era Zaniolo. Cosa che aveva infastidito molto il talento della Roma, che non ha accettato di buon grado le voci sulla compagna.

E probabilmente anche per questo motivo che ha portato i due a rendere pubblico il loro amore. Andando forse anche oltre, con tanti scatti anche dal divano che hanno mostrato una fortissima intesa tra di loro. Aspetto che ha lasciato i follower senza parole.

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono una coppia felice e spensierata. Tanti gli scatti che nelle ultime ore i due hanno regalato ai loro follower, mostrando passione ed intesa assoluta. Nei giorni scorsi la web influencer era stata accostata ad un calciatore famosissimo. Parliamo di Neymar, che si scambiava like con la sensuale influencer tanto che si parlava di qualcosa di più che di un flirt.

Invece la notizia dell’amore del calciatore della Roma con Chiara ha scatenato la passione del web. Tanti come detto gli scatti che i due stanno regalando al web. Momenti di complicità ed intimità tra i due a testimoniare la loro forte passione e voglia di dimostrare a tutti la loro felicità insieme. Il calciatore della Roma sta terminando la sua convalescenza dopo il terribile infortunio alle ginocchia che lo ha tenuto fuori per mesi. Adesso la speranza resta quella di poter partecipare ai prossimi campionati Europei in programma a giugno.