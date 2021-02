Karina Cascella, sensualità e provocazione: “Gli insulti mi danno più forza”

Karina Cascella ha pubblicato una foto su Instagram che ha raccolto tanti consensi: la showgirl ha lanciato l’ennesima provocazione dal web

La showgirl è finita al centro dell’attenzione per una serie di polemiche anche accese che l’hanno riguardata. Tutto è cominciato con l’alterco con Alba Parietti nel live di Barbara D’Urso. Con qualche parola di troppo tra le due donne che non hanno avuto problemi a confrontarsi ed a dirsi in faccia quello che l’una pensa dell’altra. Il carattere della bellezza campana è conosciuto, tanto che per lei si parla di una donna estremamente sensuale ma dalla personalità forte. E gli sconti che le capitano in televisione e sul web ne sono la conferma. Come detto nelle ultime ore ci sono stati nei commenti nei suoi confronti che l’hanno portata a prendere una decisione. Che poi alla fine si è tradotta in un messaggio di sfida, ma allo stesso tempo provocatorio, che ha lanciato a chi la critica o peggio la offende. Solo perché a differenza di tanti altri personaggi lei si espone sempre dicendo quello che pensa.

“Ringraziando tutti, anche coloro che mi insultano, perché mi danno la forza di continuare😏”. Queste le parole della showgirl che ha voluto lanciare questa provocazione dalla sua pagina Instagram. Oltre al commento c’è stata anche una foto che ha evidenziato tutte le sue caratteristiche fisiche che non passano inosservate. Bellezza e sensualità non mancano alla showgirl campana. Che ha fatto sognare i follower con una scollatura che ha mostrato il suo décolleté abbondante. Uno scatto che in pochi minuti ha scatenato la passione dei suoi follower. Che non si sono risparmiati scatenando una pioggia di like e commenti per lei. Cosa che avviene molto spesso per lei che rimane una delle protagoniste su Instagram. La foto di Karina Cascella che ha fatto il giro del web è riproposta sotto. A voi tutti i commenti.