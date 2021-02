Elisa Isoardi potrebbe prendere il posto di Barbara D’Urso nella conduzione di un suo programma, l’indiscrezione di Davide Maggio

Ci sarebbero delle grandi novità per la prossima stagione televisiva. Mediaset sta riformando i palinsesti e pare che Barbara D’Urso sia a rischio. Infatti, Live-Non è la d’Urso terminerà tra marzo e aprile prossimo e dovrebbe essere sostituito da Ciao Darwin Story e da alcune puntate speciali di Avanti un Altro di Paolo Bonolis. Inoltre la trasmissione pare che per ora non è presente nei palinsesti televisivi 2021-2022. Nelle ultime ore, però, a tenere banco è una clamorosa notizia. Davide Maggio fa sapere che una probabile concorrente dell’isola potrebbe prendere il posto della D’urso e condurre un suo programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi, nuovo programma a Mediaset?

Sembra anche confermata la notizia del cambio studio per Barbara D’Urso. La conduttrice ha annunciato già che il programma della domenica sera, ovvero il Live andrà in onda nello studio dove vanno in onda i programmi Mattino 5 e Pomeriggio 5.

Inoltre, si sta anche parlando di una possibile chiusura di Domenica Live. Davide Maggio, ha anticipato che potrebbero esserci delle grandi novità e non buone per Carmelita.

Infatti, i vertici Mediaset pare stiano pensando ad un cambio di guardia e a un nuovo progetto per una naufraga de L’Isola dei Famosi. Ovviamente, vista la rottura tra Elisa Isoardi e la Rai e il suo debutto nel reality tutti hanno subito pensato a lei.

Live-Non è la d’Urso chiude: a rischio Domenica Live

Per ora, precisiamo non c’è ancora nulla di definitivo. Il rumors riportato da Davide Maggio, ancora non è stato confermato ne da Mediaset e ne da Elisa Isoardi. Come già detto in precedenza, visto l’addio definitivo in Rai della conduttrice non c’è da escludere che la rete del Biscione possa concederle una possibilità, magari proprio la domenica pomeriggio.

L’unica certezza che ha la Isoardi adesso è l’isola dei famosi. L’ex compagna di Matteo Salvini ha deciso di darsi una nuova possibilità e sbarcare in Honduras. Per ora sta trascorrendo la quarantena insieme ai suoi genitori tra le montagne di Monterosso e non vede l’ora di mettersi in gioco.