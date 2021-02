Paola Di Benedetto, il top è trasparente: “Come se non lo avessi messo”

Paola Di Benedetto favolosa Instagram con una foto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche. Un dettaglio ha scatenato i follower

Un top bianco che ha mostrato delle trasparenze evidenti ha acceso la passione dei follower nei confronti della vincitrice della scorsa edizione del GF Vip. Uno scatto che non è passato inosservato l’ultimo pubblicato dalla bellezza vicentina che continua a conquistare follower e considerazione sul web. Infatti non è la prima volta che riesce a far impazzire i suoi fan con degli scatti che mettono in risalto le sue qualità fisiche non indifferenti. Nei giorni scorsi è l’influencer è stata protagonista della trasmissione di Stefano De Martino del martedì sera “Stasera tutto è possibile”. Insieme a Clementino Biagio Izzo Andrea Delogu ed altri personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo si è divertita in uno spettacolo che ha regalato spensieratezza in un momento difficile per tutti. Balzata agli occhi anche la sua perfezione fisica e delle curve mozzafiato che hanno incantato il pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Ma Paola Di Benedetto è seguitissima anche sul web, con le sue performance che lasciano senza parole. Che si tratti di foto o video poco importa, con il risultato che per lei spesso è entusiasmante. La compagna di Federico Rossi sta vivendo un momento importante della sua carriera, con impegni lavorativi che non mancano e la popolarità che la gratifica. Nella sua vita privata il rapporto con il compagno va a gonfie vele, tanto che i due dopo la convivenza potrebbero pensare ad ulteriori passi importanti, con le nozze che sarebbero il coronamento della loro storia d’amore. Intanto sui social non smette di provocare e di imporsi alle attenzioni generali con foto che spesso non lasciano spazio all’immaginazione. Nell’ultimo post è stata davvero irresistibile, con un top bianco che alla fine ha mostrato le sue curve in primo piano. “E’ come se non lo avessi messo” ha scritto un fan sotto la foto che vi mostriamo sotto e che lasciamo commentare a voi.