Clementino ha subito un operazione nelle scorse ore in una clinica di Avellino. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni dopo l’intervento

Il famoso rapper campano ha subito un operazione in una clinica di Avellino, la sua città di origine. E’ stato lui stesso a darne notizia con un post su Instagram, senza però andare nello specifico sui dettagli dell’intervento che ha subito. Il ricovero presso la clinica Manzoni del capoluogo campano sembra essere andato a buon fine, visto che con una foto il giovane artista ha voluto rassicurare tutti i fan. Tanti i messaggi non solo dei suoi follower ma anche di tanti altri personaggi dello spettacolo e del mondo della musica. Nell’ultimo periodo il cantante, classe 1992, ha partecipato al programma “The Voice Senior” dove si è fatto apprezzare dal pubblico televisivo non solo per le sue competenze artistiche ma anche per una simpatia unica. Un personaggio capace di farsi amare dal pubblico con un estrema facilità. Nel messaggio che ha pubblicato il rapper ha ringraziato tutti i suoi fan ed amici per il sostegno, ma soprattutto il personale medico della clinica Manzoni.

Clementino è un personaggio amatissimo dal pubblico. Ma anche dai colleghi del mondo dello spettacolo e della televisione. Al messaggio che ha pubblicato sul suo profilo Instagram hanno risposto tantissimi fan, ma anche colleghi e personaggi pubblici. Tra i tanti messaggi abbiamo letto quello di Lorenzo Jovanotti che scherzosamente ha scritto “fratmooo”, ma ci sono stati anche gli incoraggiamenti di Jolanda De Rienzo, Giulio Golia Paola Turci Fabrizio Moro, Salvatore Esposito di Gomorra, Giusy Ferreri Antonella Clerici Franco Ricciardi e tanti altri ancora. Simpatico il siparietto con l’amico fraterno Gigi D’Alessio che gli ha scritto “Finalmente hai deciso di farti cambiare la testa. Hai fatto bene”. “Fratellino, salterai più forte di prima” il messaggio di Sal Da Vinci. Insomma, tantissimo affetto per lui che stasera sarà ospite di Stefano De Martino nel suo programma “Stasera tutto è possibile” in onda in prima serata su Rai 2.

Il messaggio di Clementino sul suo profilo ufficiale: “Ieri ho subito un piccolo intervento ad Avellino. Tutt appost !! Vi leggo 💙 Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino. A tutti gli amici che mi hanno videochiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fiori 🌺 Grazie Dott Domenico Marra, Dott Pasquale Scafuri, e tutto lo staff medico e paramedico della Clinica Malzoni Avellino.💙🙏 Intanto vi aspetto alle 21 su Rai2 per “Stasera tutto è possibile”