Ritorno di fiamma tra Gregoraci e Briatore? “Sognano le nozze a Roma”

Cosa c’è realmente tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci? I due ex sono davvero tornati insieme? L’ultima indiscrezione

Che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore siano molto vicini è noto a tutti già da tempo. Pare, però, che da quando l’ex gieffina ha lasciato la Casa più spiata d’Italia tra i due il rapporto sia diventato ancora più stretto, tanto da parlare addirittura di un ritorno di fiamma. L’ipotesi è sempre stata smentita dalla diretta interessata ma un nuovo rumor sta tenendo banco la cronaca rosa. Andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo.

E’ di nuovo amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore?

Ormai si fanno sempre più insistenti le voci di un presunto ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La coppia si è lasciata circa 4 anni fa, ma per il bene del piccolo Nathan Falco sono rimasti in ottimi rapporti. Infatti, i due oltre a concedersi vacanze, pranzi o cene trascorrono molto tempo insieme, proprio come una vera famiglia. Nessun rancore, nessuna cattiveria e soprattutto nessun imbarazzo.

Tali rumors sono iniziati a diventare “certezze” dopo l’uscita della Gregoraci dal Grande Fratello Vip. Si perchè la modella dopo qualche giorno a casa ha preso subito il primo aereo per Dubai, dove si è regalata una meravigliosa vacanza proprio accanto a Flavio e Nathan. Inoltre, qualcuno ha addirittura ipotizzato che presto i due potrebbero sposarsi di nuovo nella Capitale, con una lussuosa cerimonia nella basilica di San Pietro.

Gli ex coniugi in ottimi rapporti nonostante la separazione

Lo scoop è partito dopo che l’ex coppia è stata avvistata nella città di Roma, a passeggio con il loro bambino. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati paparazzati in centro, al parco e infine a Piazza San Pietro, dove tra l’altro hanno pubblicato anche alcuni selfie direttamente sui social.

Anche se si sono detti addio nel 2017, i due hanno sempre dimostrato un rispetto reciproco, tanto da frequentarsi. Nessuno dei due ha mai parlato male dell’altro anzi Flavio ha sempre difeso la madre di suo figlio anche quando il gossip si è fatto davvero insistente. Per adesso, non c’è ancora nessuna conferma e di conseguenza non ci resta altro che aspettare…