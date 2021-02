Isola Dei Famosi, ex tronista di Ued nel cast: ecco chi è

Secondo tvblog nelle ultime ore è stato confermato un nuovo naufrago a L’isola dei famosi che arriva direttamente dal salotto della De Filippi

Tra circa due settimane inizia una nuova edizione de L’isola dei famosi. Il reality sarà condotto da Ilary Blasi e con il passare dei giorni anche il cast diventa sempre più completo. Nelle ultime ore è spuntato il nome di un ex tronista di Uomini e donne , molto amato dal pubblico italiano. Si tratta di un giovane ragazzo che con la sua semplicità ha conquistato i telespettatori per ben due edizioni. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Andrea Cerioli nuovo concorrente del reality

Poco fa il portale TvBlog.it ha rivelato il nome di un nuovo concorrente della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. La persona in questione ha già partecipato al Grande Fratello, a Temptation Island Vip e a Uomini e Donne in qualità di tronista. E proprio da Maria De Filippi ha trovato la sua anima gemella, con la quale ormai convive da alcuni anni.

Di chi stiamo parlando? Di Andrea Cerioli. Il giovane non ha mai nascosto di voler partecipare ad un un nuovo reality e mettersi alla prova. Dalle ultime indiscrezioni, infatti, è arrivato il suo momento e a breve partirà per questa emozionante e difficile avventura.

Gli altri concorrenti di questa edizione de L’isola dei famosi

A quanto pare, però, le novità non sono finite qui. TvBlog, fa sapere anche altri nomi di nuovi naufraghi. Sono stati confermati a l’Isola dei Famosi anche Daniela Martani e Simone Paciello (in arte Awed). La prima ha già partecipato sia al Grande Fratello che a La Fattoria. Inoltre, spesso l’abbiamo vista ospite in vari salotti televisivi, tra cui quello di Barbara D’Urso. Già nelle precedenti esperienze ha sempre mostrato di avere un bel carattere e anche questa volta non si tirerà indietro.

Il secondo, invece, è diventato molto famoso su YouTube. Secondo alcune indiscrezioni sembra confermato anche il nome del vincitore di Ballando con le stelle: ovvero Gilles La Rocca. Infine, in trattativa pare ci sia anche Ilaria Galassi. Quest’ultima è diventata popolare grazie a Non è la Rai e proprio qualche giorno fa, ospite da Barbara d’Urso ha ammesso il suo desiderio di voler tornare in tv.