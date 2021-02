Nuovi aggiornamenti su L’Isola dei famosi 2021: ecco il cast completo svelato da Gabriele Parpiglia

E’ tutto pronto per questa nuova edizione de L’isola dei famosi 2021 che dovrebbe partire dopo la finale del Grande Fratello Vip. Stando alle prime indiscrezioni, il reality dovrebbe sbarcare su Canale 5, l’8 marzo 2021. Il programma sarà condotto da Ilary Blasi e dopo tante indiscrezioni anche il cast pare sia al completo. A svelare gli ultimi aggiornamenti, Gabriele Parpiglia su Giornalettissimo. Andiamo a vedere cosa ha dichiarato il giornalista.

Isola dei famosi 2021: Cast completo

Tante novità e un cast davvero moto particolare quello che è stato presentato da Parpiglia. L‘Isola dei famosi 2021, malgrado le difficoltà dovute dall’emergenza Covid-19, si farà, ovviamente con tutte le dovute precauzioni. Secondo il noto giornalista, il cast del reality è al completo e tra i nomi ci sarebbero: Paul Gascoigne, l’attore Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, Akash Kumar, Fariba, Clemente Russo, Ubaldo Lanzo, la showgirl Angela Melillo e Valentina Persia.

Ma a questi, si aggiunge anche un Visconte il cui nome è ancora un mistero. Inoltre, sembrano confermati anche Giovanni Ciacci e Amedeo Goria, in attesa però di visite mediche. Questo spiegherebbe anche il motivo della sfuriata di Floriana, che a detta suo il noto costumista le avrebbe rubato il posto. Gabriele Pariglia, ha poi confermato i rifiuti diTeo Mammucari, Jill Cooper, Roberta Termali e Karina Cascella.

Inviato, opinionista del reality e la nuova “isola”

Alcune settimane fa avevamo già confermato la non presenza di AlvinIsola dei famosi 2021, i primi nomi del cast: Elisa Isoardi in lizza sulll’isola dei famosi. Il noto inviato che ormai da anni era presenza fissa in Honduras quest’anno per altri progetti non sarà presente e il suo posto da inviato sarà preso da Elenoire Casalegno. Pare, però, che tale scelta non sia stata condivisa da Ilary Blasi che invece punterebbe su Aurora Ramazzotti o su Andreas Muller, ballerino di Amici.

Infine, per quanto riguarda gli opinionisti una sembra già confermata. Parliamo della cantante Iva Zanicchi che potrebbe essere affiancata dalla ricca ereditiera Elettra Lamborghini e forse Tommaso Zorzi. Ultima grande novità riguarda l‘isola dei Parassiti. Qui i naufraghi dovranno trovarsi da solo il cibo, senza alcuna porzione di riso e saranno controllati da un guardiano.