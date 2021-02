La ex ballerina di Amici Agata Reale è in lotta contro una grave forma di leucemia. Ecco cosa ha raccontato al settimanale Diva e Donna.

Agata Reale racconta sui social il dramma che l’ha colpita. La ex ballerina di Amici confessa sul magazine Diva e Donna di essere stata colpita da una leucemia promielocitica acuta. Agata ha scoperto la malattia a novembre 2019, dopo pochissimi mesi dal matrimonio con il compagno Carmelo De Luca, padre di sua figlia di 4 anni. A farle capire che qualcosa non andava è stato un eccessivo sanguinamento delle gengive seguito da uno svenimento mentre si trovava in casa. Il controllo in ospedale ha chiarito immediatamente la situazione con la diagnosi di leucemia promielocitica acuta, un sottotipo della leucemia tra le più aggressive dei tumori del sangue. Da quel momento la ballerina ha trovato il coraggio e la forza per combattere la malattia affrontando un faticoso e complicato percorso di cure.

Un percorso che l’ha portata in ospedale per sei lunghi mesi, complicati dall’arrivo del Covid 19. L’arrivo della pandemia non le ha permesso di incontrate i parenti e soprattutto ha creato ancora più preoccupazione a causa delle ripercussioni che avrebbe avuto il contagio sulla sua precaria condizione di salute. Oggi Agata continua la chemioterapia per bocca con controlli una volta al mese e l’ago aspirato ogni tre mesi. L’ex concorrente di Amici racconta che dovranno passare ancora due anni di consolidamento prima di poter essere sicura di avere sconfitto la malattia. Agata Reale si è fatta conoscere al grande pubblico come concorrente dell’edizione del 2007 del talent show di Maria De Filippi. Sono rimasti nella memoria di tutti i fan del programma i forti scontri con Alessandra Celentano, da sempre poco convinta del suo stile nel ballo e della sua forma del collo del piede.

Una volta uscita dal programma di canale cinque non ha mai smesso di ballare partecipando ad altre trasmissioni televisive e diventando il volto del programma in onda sulla 7 Gold, The Coach.