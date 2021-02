Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser derubati in casa, “violentata la nostra intimità”

Brutto spavento per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la casa della giovane coppia è stata svaligiata dai ladri “hanno preso tutto“, dopo la brutta notizia il duro sfogo sui social “vi auguro di spendere tutto in medicine per voi e i vostri cari“, ecco cosa è successo

Spiacevole disavventura per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la giovane coppia nata nella casa del Gf Vip si è ritrovata la casa svaligiata dai ladri, dopo la brutta notizia il ciclista si è lasciato andare a un duro sfogo, contro chi ha compiuto questo ignobile gesto, vediamo le sue parole. Secondo quanto riportato da Ignazio, i due sarebbero rientrati nella loro casa a Milano il 6 febbraio trovandosi davanti la tragica situazione, la casa è stata completamente messa a soqquadro e sono state rubate diverse cose, non è stato specificato cosa di preciso sia stato portato via ma si può intuire che si tratta di vestiti costosi e oggetti di molto valore, la coppia ha subito denunciato quanto accaduto, ma hanno deciso di aspettare qualche giorno prima di rendere pubblica la notizia e nelle ultime ore l’ex ciclista si è sfogato proprio sul suo profilo IG contro i ladri che hanno violentato la sua intimità e quella della sua fidanzata.

Leggi anche->Uomini e Donne è stato diffidato dalla dama: Tutti gli aggiornamenti sul caso

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il duro sfogo su IG “siete degli scarti della società”

Davvero un brutto spavento per Ignazio e Cecilia, i due si sono trovati davanti ai loro occhi l’orribile scena della casa devastata dai ladri, entrambi impotenti di fronte alla tragica notizia hanno solo potuto denunciare immediatamente l’accaduto ma dopo qualche giorno, come si può vedere dalla foto qui sopra, l’ex ciclista ha deciso di sfogarsi su Instagram e il post i questione è pieno di rabbia e di risentimento verso i ladri che si sono permessi di invadere la loro intimità, Moser ha scritto:

“Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari. Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga“.

Leggi anche->Barbara D’Urso si rivolge al vip in diretta: “Tu sei pazza!”

Per ora invece Cecilia non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione su quanto accaduto ma, probabilmente, anche lei sarà stata molto turbata nel vedere la sua casa in quelle condizioni, vedremo se nelle prossime ore scriverà anche lei qualcosa sul suo profilo Instagram.