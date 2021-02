Pamela Prati e la pazza voglia di estate: l’occhio dei follower cade proprio li

Pamela Prati ha scatenato la forte passione dei follower di Instagram con una foto in bikini che ha esaltato la sua perfezione fisica

La showgirl di origini sarde sta diventando un personaggio molto apprezzato sui social. Da qualche mese infatti i suoi numeri sono in forte crescita, segnale questo che fa emergere la forte passione che i follower nutrono nei suoi confronti. Dopo un periodo abbastanza critico della sua vita privata a causa del fantomatico matrimonio con Mark Caltagirone, adesso pare che le cose stiano andando per il meglio per lei. Che ha avuto la forza di mettersi alle spalle critiche e cattiverie nei suoi confronti. Una ritrovata stabilità mentale e fisica che adesso le permettono di apparire in grandissima forma. Oggi la bellezza di Ozieri sembra rinata e a 62 anni mostra tutta la sua sensualità che fa perdere la testa a parecchi follower. Della sua carriera non c’è tanto da aggiungere. Personaggio pubblico apprezzatissimo, in televisione ha costruito la sua carriera da soubrette e ballerina del mondo dello spettacolo.

Pamela Prati oggi appare in grandissima forma. Basta guardare i post che pubblica su Instagram per capire che la sua perfezione fisica appare invidiabile. Con tante sue colleghe anche di età più giovane che non reggerebbero il confronto. Nell’ultimo scatto che ha pubblicato ha voluto mettere in mostra le sue curve perfette in un bikini che ha fatto sognare i follower. Ma allo stesso tempo ha voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento in questo periodo non facile per il paese. Nel pieno dell’emergenza Coronavirus la showgirl ha guardato ai prossimi mesi estivi, con la voglia di estate e vacanza che porta lo sguardo alla voglia di normalità. Post che ha ricevuto tantissimi apprezzamenti da parte dei follower, che si sono scatenati in like e commenti che hanno certificato l’amore forte nei suoi confronti.