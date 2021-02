Isola dei famosi 2021, i primi nomi del cast: Elisa Isoardi in lizza

Tutto pronto per la nuovissima edizione de L’isola dei famosi 2021 in onda su Canale 5 dall’8 marzo 2021: cast quasi al completo

Sembra ormai certa la data d’inizio per l’isola dei famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi partirà subito dopo la fine del Grande Fratello Vip con tante novità e nuovi personaggi. Il programma, andrà in onda come sempre su Canale 5 e ovviamente da casa in tanti si chiedono chi saranno i naufraghi di questa edizione. Dopo la conferma di Elenoire Casalegno, nei panni di inviata speciale, ecco chi potrebbe sbarcare in Honduras.

Isola dei famosi 2021: cast quasi al completo

Le notizie sul cast de l’Isola dei famosi 2021 diventano sempre più concrete. TvBlog anticipa diversi nomi in lista che avrebbero preso parte a questa nuova edizione del reality.

Nonostante l’emergenza dovuta da Covid-19, la produzione sta facendo il possibile per far si che tutto proceda per il meglio rispettando le regole e soprattutto mettendo al sicuro la salute dei naufraghi. Ma chi sbarcherà in Honduras?

Secondo alcune indiscrezioni, parte che la redazione abbia chiesto a Teo Mammuccari di prendere il posto di traghettatore ma quest’ultimo ha rifiutato la richiesta. Lo stesso, vale per Aurora Ramazzotti, che nei giorni scorsi sembrava potesse essere una delle possibili opinioniste.

I possibili naufraghi di questa nuova edizione

Tra i possibili naufraghi di questa edizione de L‘Isola dei famosi 2021 ci sarebbe il nome di Elisa Isoardi. L’ex conduttrice de La Prova del cuoco, pare abbia chiuso definitivamente i rapporti con la Rai, dopo la partecipazione a Ballando con le stelle.

Infatti, la giovane sarebbe dovuta andare in onda con un programma suo sempre sulla rete di Stato, ma purtroppo le è stato cancellato. Lo stesso possiamo dire della sua partecipazione a Il Cantante Mascherato, dove Milly Carlucci ha affermato che Elisa non è mai stata presa in considerazione come possibile concorrente.

Insieme alla Isoardi, sembra certa anche la presenza di un suo collega, Gilles Rocca, anche lui ex di Ballando. Ma non è finita qui, tra i nomi ci sarebbero anche quello di Giovanni Ciacci, noto stylist napoletano, l’ex letterina di Passaparola, Francesca Lodo e Vera Gemma. Infine, quasi confermata anche la presenza dell’attrice e showgirl del Bagaglino, Angela Melillo e l’allenatore di calcio Paul Gascoigne.