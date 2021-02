Alda D’Eusanio continua a essere al centro delle polemiche sul web, dopo le ultime battute infelici sul razzismo, questa volta la giornalista si è scagliata contro Maria Teresa Ruta offendendola sulla sua vita privata, scopriamo cosa ha detto

Continuano le polemiche sul web sulla neo-concorrente Alda D’Eusanio, nonostante sia entrata solo da qualche giorno è riuscita a far infuriare moltissimi telespettatori, probabilmente non conscia di essere ripresa 24h su 24, la giornalista, si è lasciata sfuggire alcune frasi vergognose che non sono passate inosservate ai fan del reality e per questo motivo hanno chiesto l’immediata espulsione della D’Eusanio dal programma.

Alda solo nelle ultime ore ha fatto diversi scivoloni che potrebbero costarle la squalifica dal Gf Vip, inizialmente la concorrente ha fatto un commento razzista sollevando le polemiche su tutto il web ma anche da parte dell’ex concorrente Enock Barwuah, il fratello di Balotelli non ha affatto gradito le frasi della D’Eusanio tanto da chiedere anche lui l’espulsione dal reality, ma non è finita qua perché la giornalista raccontando una barzelletta ha offeso le persone con disabilità imitandole e deridendole, ora dopo queste ultimi fatti molto gravi si pensa che Alda D’Eusanio venga definitivamente allontanata dal reality. Ora sul web stanno circolando dei video in cui la giornalista riferendosi a Maria Teresa Ruta ha fatto altre dichiarazioni sconcertati che potrebbero aggravare ancora di più la sua situazione, scopriamo cosa ha detto.

Alda D’Eusanio, ennesima frase di cattivo gusto “Maria Teresa Ruta è piena di corna”

Come si può vedere dalla foto qui sopra, Alda D’Eusanio nonostante sia entrata da qualche giorno all’interno della casa del Gf Vip continua a fare scivoloni e gaffe che potrebbero costarle la squalifica dal reality, ma nelle ultime ore a sollevare ancora di più il polverone sono state alcuni dichiarazioni della giornalista non molto carine su Maria Teresa Ruta. Alda riverendosi alla presentatrice e a suo ex marito ha detto “è una persona da scoprire perché è una che conoscevamo per il matrimonio con uno che… cioè un cesto di lumache ha meno corna di lei, ha vissuto un grande amore e l’ha amato molto ma noi tutti dicevamo, una donna così bella e suo marito è brutto forte” e ha aggiunto “glielo dico sempre lei bella, bionda si mette con uno sgorbio così e lo sopporta pure, non esiste, lei ha sopportato tutto“, qui sotto il video con le sue parole.

Parole molto dure quelle di Alda nei confronti di Maria Teresa Ruta ma soprattutto verso il suo ex marito, Amedeo Goria, vedremo cosa succederà nella puntata di stasera e se Alfonso Signorini farà vedere questo video alla Ruta.