Vediamo insieme cosa c’era scritto sulla particolare lettera che ha letto Flavio Insinna al programma l’Eredità.

Il programma pre serale, condotto in modo magistrale da Flavio Insinna è sempre molto amato e seguito, ma nella serata di ieri è successo qualcosa si particolare.

Vediamo meglio insieme che cosa c’era scritto sulla particolare lettere, che Flavio ha letto nell’anteprima del programma, come di consueto.

L’eredità: Arrivata una strana lettera diretta a Flavio Insinna

Come sappiamo, il momento dell’anteprima del programma super amato e seguito, ovvero L’eredità, è sempre molto particolare.

Flavio Insinna, infatti legge delle lettere che riceve, oppure parla di cose importanti, o di messaggi sociali, ma nella puntata che è andata in onda ieri, la lettera che ha letto era particolare.

E’ stata spedita addirittura da Cipro, dove un telespettatore ha raccontato a Flavio che ha fatto un sogno con lui.

In questa lettera, si legge che nel sogno fatto, il telespettatore si trovava in Polonia ed aveva problemi con il suo passaporto, e l’amico che aveva affianco a se, chiama proprio Flavio Insinna per aiutare a risolvere i problemi.

Il bravo padrone di casa, fermatosi dopo aver letto questa prima parte, si gira verso le professoresse e dichiara, che nel sogno lavorava in dogana e non in televisione, generando un sorriso.

Flavio, ha poi continuato nella lettura della missiva ricevuta, il racconto prosegue e l’affezionato telespettatore, dice che Flavio Insinna arriva mentre mangia un arancino.

Ovviamente, anche in questo caso, la battuta era d’obbligo, ovvero:

“Mangio anche nei sogni io!”

La lettera termina, come il sogno, e tutti e due sono in studio e Flavio è pronto a condurre una nuova puntata dell’Eredità.

A questo punto, giustamente il padrone di casa dell’Eredità, afferma che il sogno si avvererà perché il quel momento iniziava ufficialmente una nuova puntata del programma.

Insomma un’inizio ogni giorno diverso dall’altro che permette di far passare questi momento sempre in allegria e spensieratezza, grazie alla simpatia di Flavio Insinna.

E voi avete fatto qualche sogno in particolare che aveva Flavio come protagonista?