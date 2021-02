Flora Canto ed Enrico Brignano sono in attesa del loro secondo figlio. Ad annunciarlo è stata la futura mamma bis sui social. Ecco tutti i dettagli sulla nuova gravidanza.

Flora Canto ed Enrico Brignano saranno genitori per la seconda volta. Ad annunciarlo è stata la stessa showgirl tramite un dolcissimo post Instagram. Flora ha pubblicato una foto che la ritrae seduta con il pancione ben in vista. Nella didascalia racconta tutta la felicità per l’arrivo di un altro bambino nella sua vita e in quella del marito. “Ti abbiamo desiderato voluto e cercato tanto” scrive. In un momento così difficile per tutto il mondo Flora ed Enrico hanno voluto regalarsi qualcosa che potesse migliorare le loro vite. La coppia ha già una bambina di nome Martina nata nel 2017. La futura mamma bis racconta di nome sapere ancora il sesso del bambino e di non vedere l’ora di scoprire se alla loro famiglia si aggiungerà un maschietto o una femminuccia. La coppia si è conosciuta nel 2014, dopo la fine del matrimonio di Enrico con la ballerina Bianca Pazzaglia. Il primo incontro tra Enrico e Flora è avvenuto grazie a degli impegni lavorativi in comune ma la scintilla tra i due non è scoccata subito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)



Dopo un lungo corteggiamento Enrico Brigano ha conquisto la bella ex tronista di Uomini e Donne con la sua dolcezza e con i suoi modi all’antica. La storia è rimasta segreta per due anni per tutelare la loro vita privata. Ma dal loro primo bacio non si sono più lasciati condividendo il loro amore e molto spesso anche gli impegni lavorativi. Inizialmente come raccontato da Flora il rapporto non è stato facile. Molti giudicavano la loro differenza di età di 17 anni eccessiva. A rendere la vita difficile all’influencer sono state anche le voci sulle raccomandazioni lavorative ricevute dal marito. Ma Flora non ci sta e ha più volte dichiarato di non aver mai lavorato grazie alle influenze di Brignano. E ora dopo sette anni di relazione la coppia appare più unita e innamorata che mai facendo definitivamente tacere tutti i pettegolezzi.

Enrico e Flora sono pronti a vivere questo speciale momento con entusiasmo e gioia infinita e noi gli facciamo i nostri migliori auguri.