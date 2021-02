Piccolo incidente per Federica Panicucci durante il servizio fotografico in piscina: l’abito si impiglia nel bocchettone del filtro

Sa sempre come stupire e lasciare a bocca aperta Federica Panicucci. La conduttrice televisiva, infatti, di recente ha postato sul suo seguitissimo account uno shooting fotografico, a cui si è sottoposta molto particolare. Si perchè con addosso un abito lungo e molto elegante stava per procurarsi un grave incidente ma fortunatamente l’intervento della troupe ha evitato il peggio. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Federica Panicucci: l’abito si impiglia nel filtro della piscina

Questa volta la conduttrice di Mattini 5 ha davvero esagerato. Di recente ha pubblicato un servizio fotografico fatto tempo fa. Come si vede nella breve clip da lei postata, Federica Panicucci indossa un bellissimo abito color oro da sera in una piscina a idromassaggio. Infatti, l’abito dalle gambe in giù è tutto bagnato ma l’atmosfera è molto particolare.

La Panicucci, si diverte moltissimo infatti oltre a concedersi varie pose si sente quasi una bambina. Purtroppo, però, non si accorge che la coda del vestito stava finendo nel filtro della piscina e di conseguenza avrebbe potuto rischiare di farsi male. Il tutto, è stato evitato dall’intervento di un collaboratore del fotografo che subito le ha detto di spostarsi…

La conduttrice via da Mattino 5?

Per la prossima stagione televisiva, potrebbero arrivare brutte notizie per la Panicucci. La presentatrice, che da anni è al timone di Mattino 5, potrebbe essere sostituita. A darne la notizia, il noto portale Dagospia, che proprio nella giornata di ieri ha lanciato la bomba. Nonostante gli ottimi ascolti che sta registrando da tempo, a Cologno Monzese sembra siano in procinto cambiamenti.

Secondo alcune indiscrezione, pare che una collega di Federica si sia proposta al suo posto e sembra inoltre che sia più in alto negli indici di gradimento tra i vertici Mediaset. Per ora, tutto è top secret, come del resto anche il nome della papabile sostituta. Non ci resta altro che aspettare nuove notizie e soprattutto capire cosa ha in mente la rete.