Can Yaman, brutto incidente durante gli allenamenti per Sandokan

L’attore turco Can Yaman, sui social, ha postato uno scatto della sua mano immersa nel ghiaccio e i fan si sono preoccupati per la sua salute

Can Yaman si è ferito durante gli allenamenti per la nuova serie di cui è protagonista “Sankokan”. Il nuovissimo telefilm sarà pronto nei prossimi mesi e andrà in onda in ogni parte del mondo. Prima di arrivare sul set, i produttori gli hanno consigliato un duro lavoro, e infatti ogni giorno sul proprio account posta scatti che lo vedono allenarsi tantissimo. A quanto pare, però, proprio mentre si allenava c’è stato un piccolo incidente che lo ha costretto a fermarsi. Vediamo cosa è successo.

Can Yaman si fa male durante gli allenamenti

Can Yaman ha pubblicato tra le stories del suo profilo ufficiale Instagram uno scatto dove si vede la sua mano immersa in una ciotola di ghiaccio. Accanto alla foto, una breve didascalia “incidente di percorso”.

Di sicuro, il protagonista di DayDreamer – le ali del sogno avrà fatto qualche manovra sbagliata e si sarà fatto male. Molto probabilmente, per evitare anche che la mano si gonfiasse ha utilizzato del ghiaccio.

Ovviamente, inutile dire la preoccupazione dei fan che si sono subito allarmati cercando di capire cosa gli fosse successo. A tranquillizzarli ci ha pensato lo stesso attore spiegando che è tutto sotto controllo. Infatti, si rimetterà in sesto in breve tempo e nel giro di pochi giorni sarà pronto a a riprendere gli allenamenti.

L’attore ancora al centro del gossip

Can Yaman intanto continua ad essere al centro del pettegolezzo. L’attore da settimane ormai è finito nel mirino della cronaca rosa per via della sua presunta relazione con Diletta Leotta. Al momento nessuno sa se i due sono insieme realmente o si tratta di pubblicità, visti i vari impegni lavorativi per entrambi.

Ormai non è la prima volta che sentiamo parlare di storie finte e questa potrebbe essere l’ennesima presa in giro. Molti dei fan della coppia continuano a pensare che quello tra Can e Diletta non sia un amore ma solo un momento dedicato alle copertine di giornali.