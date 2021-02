Vediamo insieme che decisione ha preso il super amato e seguito cantante, Nek, lasciando tutti a bocca aperta.

Un cantante che è sulla cresta dell’onda da molti anni, stiamo parlando di Nek, che ha deciso, di stravolgere completamente la sua vita.

Vediamo insieme quale decisione ha preso, stupendo tutti i suoi numerosi fan.

Nek shock: stravolge tutto e cambia completamente vita!

Lui è un cantante molto amato e seguito dal pubblico, da moltissimi anni, stiamo parlando di Nek, ovvero Filippo Neviani.

LEGGI ANCHE —-> PAOLO BONOLIS, BRUTTE NOTIZIE: “E’ LA SOLUZIONE MIGLIORE”

Come sappiamo recentemente, è avuto anche una brutta disavventura in casa ed ha subito un brutto infortunio alla mano, che piano piano si stà riprendendo.

Ma nelle ultime settimane, Nek sembra aver deciso di cambiare completamente vita, passando dal cantante al presentatore televisivo, ma vediamo meglio cosa stà succedendo.

Come sappiamo, il programma domenicale, Da Noi….a ruota libero, al momento non aveva un conduttore, perchè Francesca Fialdini è positiva al Covid, e per questo motivo si trova a casa in isolamento.

La Rai, ha deciso di dare le redini del programma proprio a Nek, che nella precedente puntata, ha avuto un battesimo di fuoco, ma grazie alla sua spontaneità, e alla capacità di far sentire il pubblico a casa è davvero molto piaciuto.

LEGGI ANCHE —-> CHE DIO CI AIUTI SHOCK: IL FINALE DI STAGIONE NON ANDRà IN ONDA

Nella puntata che abbiamo avuto modo di vedere ieri, ha prima parlato con Massimo Lopez, in modo molto interessante, e allo stesso tempo leggero, ma si è mostrato anche per una imitazione di Maurizio Costanzo, davanti al “maestro Lopez”.

Ovviamente, non è molto sciolto, ma anche la sua prima esperienza alla conduzione di un programma, ma siamo sicuri che se continuerà su questa nuova strada che ha intrapreso i successi saranno assicurati.

Un programma tutto suo, forse è ancora un po’ presto, ma se continuerà a cimentarsi, in conduzione insieme a qualcun’altro sicuramente i risultati si vedranno a breve.

E voi cosa ne pensate di questo, e forse decisivo, cambio di rotta per Nek? Magari continuerà a fare il cantante ed il conduttore, o forse tornerà solamente a cantare, cosa ne pensate e preferite?