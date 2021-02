Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato, tramite un video, la bellissima e bravissima Caterina Balivo, sul suo profilo Instagram.

Una donna bellissima, ed una presentatrice altrettanto amata, stiamo parlando di Caterina Balivo, che al momento è impegnata come giudice al Cantante Mascherato.

Ma vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato, tramite un video sul suo profilo social di Instagram.

Caterina Balivo in lacrime: “Sono stati tanti..”, cosa stà succedendo? La verità!

Una donna molto amata e seguita, che in questo momento non ha programmi come conduttrice, ma solamente un ruolo nella giuria del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Il cantante mascherato.

LEGGI ANCHE —-> NEK SHOCK: STRAVOLGE TUTTO E CAMBIA COMPLETAMENTE VITA!

Nella giornata di ieri, Caterina ha festeggiato il suo compleanno, ha infatti compiuto 41 anni, e per questo motivo ha deciso di scrivere un lungo messaggio su Instagram, anche molto emozionante, e soprattutto sentito.

Caterina, ha infatti voluto ringraziare i tantissimi amici, e follower che le hanno fatto gli auguri in una giornata speciale.

Possiamo leggere infatti:

LEGGI ANCHE —-> ELISABETTA GREGORACI CONTRO ALFONSO SIGNORINI: “ADESSO BASTA”

“…Ieri mi avete sommerso di auguri e per ringraziarvi tutti!”

Ha continuato dicendo, che una volta arrivata a Milano avrebbe spento nuovamente le candeline, ma che la cosa si potrebbe protrarre per tutta la settimana.

Tra i vari messaggi di auguri ci sono alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, come Elisabetta Gregoraci, Giovanni Ciacci, Ambra Angiolini, e moltissimi altri.

Attendiamo quindi l’appuntamento di venerdì in diretta con la finale del programma condotto da Milly Carlucci, e chissà se anche lì spengerà nuovamente le candeline, prima di provare ad indovinare chi si cela sotto la maschera per l’ultima volta.

E voi nel giorno del vostro compleanno che cosa preferite fare? C’è qualcosa che magari fate tutti gli anni, in compagnia di un figlio o del marito? Come lo avete festeggiato in questo momento così particolare che stiamo vivendo, se magari era un traguardo importante?