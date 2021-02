Vediamo insieme che cosa sta succedendo tra Elisabetta Gregoraci ed Alfonso Signorini, ed il perché del suo sfogo.

Una donna del mondo dello spettacolo molto bella, che dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, ha incantato tutti.

Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, vediamo meglio insieme che cosa stà succedendo con Alfonso Signorini, amico e padrone di casa per quanto riguarda il Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci contro Alfonso Signorini: “Adesso basta”

Come sappiamo la partecipazione di Elisabetta Gregoraci è stata davvero un colpaccio per il Grande Fratello Vip, e spesso all’interno della casa si è anche parlato del suo ex marito, ovvero Flavio Briatore.

LEGGI ANCHE —> LUCA LAURENTI ABBANDONA BONOLIS E VA IN RAI? SVELATO COSA STA SUCCEDENDO

Il suo nome, è stato fatto svariate volte, tanto che per gioco aveva dichiarato che avrebbe inviato la fattura al programma.

Ma nella puntata di venerdì, Elisabetta Gregoraci si è arrabbiata sia con Alfonso Signorini che con Pupo, dopo una clip, chiedendo di non nominarlo nuovamente.

Come sappiamo è uscita la bella Giulia Salemi, ed Alfonso Signorini ha mostrato un video dove si vedevano le varie discussioni tra le due donne, e spesso si parlava di vacanze, o di aerei.

LEGGI ANCHE —> NEK SHOCK: STRAVOLGE TUTTO E CAMBIA COMPLETAMENTE VITA!

Elisabetta ha infatti dichiarato le seguenti parole:

“Fino alla fine, ma anche basta….basta con questa storia mi mettere sempre in mezzo…la nostra amicizia era diversa dal loro rapporto. Gli auguro tanta felicità. Ho detto che il rapporto che si vive all’interno della Casa è diverso da una relazione fuori, ma tanta felicità a loro due. Cosa devo dire di più?”

Successivamente anche l’opinionista Pupo, ha nominato ancora una volta Flavio Briatore, facendo nuovamente “arrabbiare” Elisabetta, che sembra davvero stufa di questo discorso.

Nella puntata di questa sera, del Grande Fratello Vip, secondo voi Alfonso Signorini continuerà con queste battute, e a nominare Flavio Briatore? E’ giusto che si sia comportato in questo modo, oppure per amor di pubblico ha esagerato questa volta?