Non è la D’Urso, Clizia Incorvaia sul tradimento all’ex:”Insultata per mesi”

Ospite a Non è la D’Urso Clizia Incorvaia torna a parlare del suo matrimonio e del tradiemnto a Francesco Sarcina. Ecco tutta la verità dell’influencer siciliana.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati ospiti nella puntata di ieri di Live Non è la D’Urso per parlare della loro storia d’amore e affrontare le tanto temute sfere. Nonostante la coppia fosse li per chiarire ogni dubbio sulla natura della loro relazione l’attenzione degli opinionisti e della padrona di casa è stata focalizzata quasi unicamente sul rapporto tra Clizia e il suo ex marito Francesco Sarcina. Il cantante delle Vibrazioni ha da poco pubblicato la sua autobiografia dove racconta il suo rapporto con la musica, con le droghe e anche i particolari del suo matrimonio con Clizia. Sarcina all’interno del libro edito da Sperling & Kupfer, non usa parole lusinghiere per descrive la ex, accusandola di essere arrivista e più interessata ai like dei suoi followers che ai veri sentimenti. Poi rincara la dose ricordando il tradimento di Clizia con il migliore amico di lui e testimone di nozze, Riccardo Scamarcio. Un evento che ha distrutto la vita del cantante, portandolo la coppia alla separazione definitiva e alla fine del rapporto con l’attore pugliese. All’epoca dello scandalo Scamarcio negò ogni coinvolgimento nel presunto triangolo accusando Clizia di essersi inventata tutto. L’influencer siciliana però anche in questa circostanza ha confermato la liaison con Riccardo, raccontato di essere stata minacciata e insultata sui social e per strada per mesi, dopo che la notizia scandalo fini su tutti i giornali. Clizia racconta inoltre di non aver letto il libro dell’ex marito e di non essere interessata a farlo.

Una dichiarazione che ha lasciato gli ospiti in studio molto scettici. Anche Ciavarro ha ammesso di non essere interessato a leggere il libro di Sarcina. Il figlio di Eleonora Giorgi afferma di amare Clizia per come è oggi e di non essere interessato al suo passato. Le esperienze negative e positive che ha vissuto l’hanno portata a diventare la donna meravigliosa di cui si è innamorato e per lui il resto non conta. A questo punto però Barbara D’Urso mette nuovamente in difficoltà la coppia ricordando l’episodio nel quale i due finsero di non vedersi da 4 mesi, a causa della pandemia, per creare un evento mediatico in diretta proprio da Barbara.

La conduttrice lo scoprì, la sera prima della messa in onda del programma e affrontò la coppia in diretta. Altri opinionisti dietro le sfere li accusano di vendere i loro sentimenti a favore di telecamera e soprattutto accusano l’influencer di scegliere solo compagni famosi. E voi cosa ne pensate?