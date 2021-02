L’ex dama di Uomini e donne Barbara De Santi ha postato alcune stories in compagnia di Maurizio Guerci, ex della Galgani

Cosa sta accadendo tra Barbara De Santi e Maurizio Guerci? Perchè i due sono insieme? Questa è la domanda che si stanno ponendo gli appassionati di Uomini e donne. L’ex dama del parterre, infatti, ha pubblicato alcune foto insieme al cavaliere suscitando l’interesse del pubblico ma anche qualche polemica. Ma la risposta a tali domande non sembra essere difficile. La De Santi, dopo la richiesta di Tina Cipollari, ovvero di indagare su Guerci ha deciso di mettersi alla ricerca della presunta fidanzata di lui e così lo ha incontrato direttamente. Ma andiamo a vedere i dettaglio.

Maurizio Guerci e la fine della storia con Gemma

Maurizio Guerci è finito nella bufera dopo la fine della storia con Gemma. Tra i due nel periodo tra Natale e Capodanno, tutto procedeva a gonfie vele, fino a quando il cavaliere di Uomini e donne ha deciso improvvisamente di voler chiudere la frequentazione con la dama. Ricordiamo che Guerci e la Galgani si sono molto avvicinati, tanto da consumare…

Questo improvviso passo indietro di Maurizio ha scatenato un putiferio all’interno dello studio. Gemma ha insinuato che l’uomo avesse un’altra fuori e Armando ha addirittura dichiarato che il 50 enne avesse due figli. Insomma, un clamoroso colpo di scena che ha fatto intervenire anche Tina Cipollari che ha chiesto di volere la verità, invitando anche le persone del suo stesso paese ad intervenire.

Uomini e donne: interviene Barbara De Santi

A voler vederci chiaro in questa situazione è anche Barbara De Santi che oltre ad essere ad essere un ex dama del programma, abita vicino a Maurizio. La donna ha deciso di prendere informazioni e di capire se in realtà Guerci è impegnato. Si è diretta nel suo paese con la speranza di trovare notizie utili e in un bar ha incontrato proprio lui.

Dopo i saluti, i due hanno concesso ai fan qualche foto e dopo una breve chiacchierata Barbara ha scritto “Per mia fortuna, Maurizio è single…issimo”. Per ora, resta però da capire se la sua mossa è solo una trovata pubblicitaria o è davvero interessata a capire se il 50 enne nasconde davvero qualcosa.