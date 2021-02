GF Vip, Rosalinda scrive ad Andrea: “Mai avuto nulla di così unico”

Continua nella casa del Gf Vip l’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Anche se molti rimangono scettici sui loro reali sentimenti i due continuano a scambiarsi dolci parole d’amore. Ecco cosa ha scritto Rosalinda alla sua nuova fiamma. E Giuliano come avrà reagito?

Manca solo una settimana al termine del GF Vip ma i colpi di scena sembrano non finire mai. Dopo sei lunghi mesi di reclusione Rosalinda Cannavò ha trovato l’amore con il coinquilino Andrea Zenga, lasciando in diretta il fidanzato Giuliano. Una relazione nata inaspettatamente e da pochissimo tempo che i due Vipponi stanno vivendo con passione ed estrema felicità. Nonostante i due sembrino più affiatati che mai non mancano le critiche da dentro e da fuori la casa del GF Vip. La prima a dubitare della veridicità dei sentimenti della siciliana è stata proprio la sua migliore amica Dayane Mello. La brasiliana ha più volte raccontato di non essere per niente convinta dei sentimenti di Rosalinda verso Andrea. Secondo la Mello, l’attrice starebbe usando la sua nuova storia d’amore per aggiudicarsi la vincita del reality.