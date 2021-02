Brutte notizie per Fabio Fazio. Il conduttore di Che Tempo che fa dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento e non potrà parlare

Da domenica 28 febbraio c’è un nuovo cambio di palinsesto. Che Tempo Che fa non andrà per alcune settimane. Il motivo riguarda Fabio Fazio che purtroppo deve subire un piccolo intervento. Ieri durante la puntata, dopo il monologo di Luciana Littizzetto, il presentatore ha detto a tutti che sarà sostituito perchè non potrà condurre il suo programma.

Fabio Fazio deve sottoporsi ad un delicato intervento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa)

domenica 28 febbraio 2021. Che Tempo Che Fa non andrà in onda. Fabio Fazio dovrà sottoporsi a un intervento piuttosto delicato che purtroppo non gli permetterà di parlare per qualche giorno.Il conduttore, però, Barbara D’Urso con il suo Live e Massimo Giletti. Intanto, la rete ancora non ha deciso con cosa sostituire Che Tempo che fa, ma di sicuro troverà la giusta soluzione. Cambio di palinsesto quindi da. Fabio Fazio dovrà sottoporsi a un intervento piuttosto delicato che purtroppo non gli permetterà di parlare per qualche giorno.Il conduttore, però, non è sceso nei dettagli ma ha solo annunciato l’intervento e soprattutto ha voluto rassicurare i telespettatori amanti della sua trasmissione.Il talk per ora sembra si fermerà solo una settimana e lascerà grande spazio alla concorrenza comecon il suo Live e. Intanto, la rete ancora non ha deciso con cosa sostituire Che Tempo che fa, ma di sicuro troverà la giusta soluzione.