Maria Teresa Ruta in lacrime a Non è la d’Urso: “Goria? Non voglio vederlo”

Dopo la sua uscita dal GF Vip, Maria Teresa Ruta racconta i particolari del suo rapporto con l’ex marito Amedeo Goria. Ecco cosa ha detto nel salotto di Barbara D’Urso.

A pochi giorni dalla sua uscita dal Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta racconta i particolari del suo rapporto con l’ex marito Amedeo Goria. Una relazione non facile che la showgirl ha afftontato nel salotto domenicale di Barbara d’Urso. A farle da spalla durante il racconto c’erano i due figli della coppia Guenda e Gian Amedeo. Per l’occasione la padrona di casa avrebbe voluto in studio anche Amedeo ma la Ruta ha richiesto esplicitamente non ci fosse. A causare il rifiuto della showgirl, come raccontato dal lei stessa, sarebbe la gelosia del nuovo compagno Roberto. Dopo tanti anni dalla separazione Goria riserverebbe ancora attenzioni molto particolari nei suoi confronti, un atteggiamento che non è mai piaciuto al nuovo compagno. Durante l’intervista Maria Teresa RUTA ha ricostruito tutti gli anni di matrimonio con il giornalista sportivo. Anni di felicità ma anche di grande dolore, dovuto ai continui tradimenti del marito. Uno su tutti fu quello finito sulle copertine dei giornali, dove si vedeva Amedeo entrare in un albergo con una giovane ragazza.

In quell’occasione aveva raccontato alla moglie di essere in viaggio di lavoro. Dopo la scoperta del tradimento, la coppia si separò per un periodo, per poi riconciliarsi mettendo al mondo il secondo figlio Gian Amedeo. Nonostante il perdono di Maria Teresa il matrimonio naufragò nuovamente alcuni anni dopo. La Ruta racconta di aver perdonato il marito spinta dalla voglia di avere un secondo figlio. Durante l’intervista non è riuscita a trattenere le lacrime, mostrando di provare ancora molto dolore nonostante gli anni passati e la sua nuova e felice relazione con il compagno Roberto. Proprio questa relazione fu molto chiacchierata durante la sua esperienza al Gf Vip.

La figlia Guenda infatti durante un confessionale la accusò di aver abbandonato lei e il fratello durante l’adolescenza per andare a vivere con il nuovo compagno.