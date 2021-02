Justine Mattera, sensualità “devastante” in intimo: il web celebra la showgirl

Justine Mattera senza limiti su Instagram: la showgirl ha postato una foto che ha lasciato i follower senza parole. Curve in primo piano

La “sensualità” ha commentato un follower su Instagram. Ma in generale sono stati tutti di esaltazione alla sua bellezza i commenti che si sono letti sotto l’ultimo post che la showgirl ha regalato ai suoi fan. L’ennesimo scatto bollente che ha scatenato le fantasie dei suoi tanti fan che soprattutto sul web ne apprezzano le qualità fisiche. Ma anche caratteriali. Infatti, al di la delle polemiche che spesso i suoi post generano, si può sicuramente affermare che con la bellezza di origini americane siamo di fronte ad un personaggio pubblico apprezzato anche per un carattere schietto ed aperto. Non allineato agli schemi tradizionali e fuori dalla logica dei tabù. Insomma, una donna che non si fa problemi ad apparire anche sui social senza veli mostrando tutta la sua femminilità che non passa mai inosservata. Anzi, a 49 anni l’ex moglie di Paolo Limiti resta una donna estremamente sensuale, capace di attirare l’attenzione a suon di curve bollenti e pose sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera ha fatto arrabbiare tanti follower negli ultimi mesi. Infatti spesso le sue foto o i video che posta sono ritenuti eccessivi e troppo ‘spinti’. La showgirl non ha mai risposto alle ‘accuse’ che le vengono mosse, anche se cerca di mantenere sempre un rapporto diretto con i follower sui social. La sua forte personalità ed intelligenza la portano ad evitare lo scontro contro chi non condivide le sue azioni. In fondo non si deve per forza seguire un personaggio che non si condivide. Questo in sintesi il suo ragionamento. “Chi non è d’accordo con quello che faccio può tranquillamente smettere di seguirmi” il pensiero della showgirl, che ha fatto capire la sua posizione in più di un occasione. Nell’ultimo post in intimo ha mostrato ancora una volta la sua forte carica sexy, con il lato b in evidenza in uno scatto che ha ottenuto una pioggia di like e commenti. “Sotto la divisa da ciclista. Prima di tuffarmi. Dopo la mezza maratona”. Questo il suo commento alla foto che abbiamo postato sotto.