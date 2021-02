Stefano De Martino, la confessione: “C’è una cosa che mi mette a disagio”

Stefano De Martino, l’ex di Belen Rodriguez, ha fatto una confessione ai follower parlando di una cosa che lo mette profondamente a disagio

L’ex di Belen Rodriguez ha fatto una confessione ai follower che ha lasciato senza parole. Il ballerino e conduttore di Torre Annunziata ha parlato di una situazione che gli mette ansia ed agitazione, ma anche tanto imbarazzo. Confermando il suo carattere introverso che nel corso degli anni ha mostrato ai fan. La sua carriera iniziata ad Amici di Maria De Filippi è stata un crescendo, con la passione delle sue tante fan che ancora oggi stravedono per lui. La fine del rapporto con la showgirl argentina ha portato dei momenti di tensione nella sua vita. Solo con il tempo adesso sta riuscendo a trovare la giusta serenità che gli permette di affrontare con maggiore decisione anche gli impegni lavorativi. Le sue doti come ballerino non sono mai state messe in discussione, ma oggi è considerato anche un conduttore bravo e preparato.

Stefano De Martino ha voluto fare una confessione ai follower in merito ad un suo imbarazzo che lo condiziona in dei comportamenti. Il post che ha pubblicato ha spiegato nei dettagli di cosa si tratta, per la curiosità dei suoi follower: “Quando mi scattano una foto non riesco a stare in posa, é una cosa che mi costa fatica e mi mette profondamente a disagio, evidentemente mettersi in posa richiede un talento, un’attitudine che non posseggo, quindi mi rivolgo ad un interlocutore casuale e comincio a raccontare una storia inventata che quasi sempre comincia con: “Eravamo io, Papa Francesco e quella carogna di Johnny B. Goode…”. Un modo ironico per condividere quello che per lui resta un fastidio, quello delle foto in posa. Una stilettata a chi invece ama mostrarsi tantissimo soprattutto sui social, anche con post senza veli. Che il riferimento sottile sia a Belen? E’ questa la domanda che si sono fatti i follower. A voi le considerazioni.