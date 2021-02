Bianca Guaccero, la dedica che emoziona il web: “Il tuo amore resta infinto”

Bianca Guaccero ha commosso i suoi follower con una dedica speciale ad una persona importante nella sua vita. Scopriamo di chi si tratta

La conduttrice di “Detto fatto” ha emozionato i follower di Instagram con un post dedicato ad una persona davvero importante della sua vita. Parole d’amore che hanno toccato il cuore dei fan, che stravedono per lei per le sue qualità fisiche. Ma anche per quelle professionali. Nel doppio ruolo di attrice e conduttrice infatti la bellezza pugliese riesce a far impazzire tutti i suoi sostenitori. Il successo è ampio per lei sia sui social che in televisione, e nonostante qualche periodo non proprio felice per qualche scivolone evitabile, oggi viene considerata come uno dei personaggi più importanti della televisione e dello spettacolo. Qualche settimana fa ha sofferto tantissimo per la sospensione del suo programma a causa di un episodio che doveva e poteva essere gestito meglio. Una bufera clamorosa quella del tutorial sul ruolo della donna che stava per costarle cara. Poi la ripresa dopo la sospensione e l’effetto dei fan le hanno permesso di andare avanti con forza e dignità.

Bianca Guaccero con il post dedicato alla madre ha commosso tutti i follower. Mostrando una forte sensibilità nei confronti della donna più importante della sua vita. In occasione del compleanno della signora Rosaria Salierno ha postato una foto della madre che la tiene tra le sue braccia in tenera età. Parole che le sono venute dal cuore e che hanno toccato il cuore dei follower. “Grazie per avermi regalato la vita… grazie per avermi insegnato che infondo le persone sono buone… e grazie perché hai saputo mantenere intatta dentro di te la purezza di un bambino. Buon compleanno mammina mia! Ti amo! 💕 @rosariasalierno”. Tantissimi i commenti alla foto (pubblicata sotto) che ha davvero emozionato tutti i follower.