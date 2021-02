Miriam Leone, lo scatto è “illegale” fa innamorare i fan: “Chiudete Instagram”

Miriam Leone ha postato una foto “illegale” che ha fatto innamorare tutti i follower che su Instagram hanno mostrato la loro passione

L’attrice siciliana ha scatenato la passione dei follower con una foto che ha lasciato tutti senza parole. La sua bellezza non dovrebbe far più notizia, e invece puntualmente ogni volta che pubblica una foto sul suo profilo Instagram i follower restano senza parole, accecati dalla sua sensualità disarmante che non lascia indifferenti. Da tempo ormai la 35enne catanese viene definita come una delle donne più affascinanti in assoluto e non solo nel campo del cinema. Il suo successo dopo l’affermazione a Miss Italia è stato graduale, tanto che adesso riesce a dividersi tra un set ed un altro con grande disinvoltura. Anche durante l’emergenza Coronavirus, dopo la prima fase del lockdown, l’attrice ha continuato a portare avanti i suoi impegni lavorativi, nonostante le restrizioni e le difficoltà del momento. Si è parlato molto anche della sua vita sentimentale, che rimane avvolta nel silenzio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Infatti Miriam Leone porta avanti da circa un anno una relazione con Paolo Cerullo, manager finanziario ma anche artista musicale della dj band Apple Jack. Entrambi non amano le luci della ribalta e del gossip, tanto che non postano nemmeno sui loro profili social immagini insieme. Della coppia si sa solo che il loro amore va avanti senza problemi, anche con notizie che spesso parlano di presunte gravidanze per l’attrice che di volta in volta vengono poi smentite. Ma torniamo alla foto che la bellezza siciliana ha postato sulla sua pagina ufficiale. E che ha raccolto un numero infinito di like e commenti da parte dei follower che hanno divinizzato la sua figura. Una foto che ha mostrato la sua straordinaria dote che ha innamorare tutti i follower che si dicono pazzi di lei e che si innamorano ad ogni suo post pubblicato. Uno sguardo divino, tra stupore e sogno, che ha lasciato senza fiato tutti. Foto che lasciamo commentare come sempre a voi.