Vanessa Incontrada, la scollatura manda in tilt Instagram: “Le batti tutte”

Vanessa Incontrada ha scatenato la passione dei fan con una foto che ha mostrato un dettaglio bollente. Post che ha fatto il giro del web

La bellezza spagnola ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha lasciato tutti i follower senza parole. “Sensualità assoluta” hanno scritto in tanti davanti ad un post che ha fatto rapidamente il giro del web. Non è la prima volta che la 42enne di Barcellona riesce a catturare le attenzioni generali sul web con scatti di rara bellezza che esaltano le sue qualità fisiche. Tantissimi gli elogi per lei che in passato in verità ha ricevuto anche delle critiche per aver messo qualche chilo di troppo. Secondo la critica infatti non sarebbe una donna perfetta. Memorabile a tal proposito il suo monologo su quella che può essere definita la “perfezione”. Nello spettacolo “Vent’anni che sono italiano” condotto insieme a Gigi D’Alessio, la conduttrice ed attrice spagnola, da anni volto pubblico in Italia, ha avuto uno sfogo contro i tanti che muovono delle critiche nei suoi confronti per delle curve considerate troppo abbondanti.

Vanessa Incontrada ha risposto nel suo monologo alle forti critiche. Ricevendo la solidarietà di tante donne che come lei hanno dovuto subire delle critiche per l’aspetto fisico. Tanti i messaggi per lei da parte della maggior parte dei suoi fan, ma anche dei follower che la seguono su Instagram. Cosa che è accaduta anche per l’ultimo post che ha pubblicato, e che ha raccolto l’entusiasmo del web. In uno scatto in bianco e nero ha mostrato tutta la sua sensualità e bellezza, armi che le hanno consentito nel corso degli anni di venire considerata una delle donne più attraenti in circolazione. Nello scatto in evidenza anche una scollatura abbondante che ha scatenato la passione dei follower nei suoi confronti. “Le batti tutte per distacco” si legge in un commento al suo post con foto e didascalia eloquente: “Questa mattina mi sono svegliata così“. Foto che come detto ha fatto il classico giro del web e che vi riproponiamo sotto. Lasciando come sempre a voi ogni giudizio.