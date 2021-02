Elena Morali, il selfie mostra uno spacco evidente: “E’ così che inganno le attese”

Elena Morali ha postato una foto su Instagram che ha evidenziato un dettaglio bollente all’outfit prima della diretta: follower pazzi di lei

La showgirl è apparsa in tutta la sua bellezza e sensualità nell’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram. L’ex compagna di Luigi Favoloso non è nuova a certe affermazioni sui social. Anzi possiamo dire che da tempo i suoi post riescono a catturare l’interesse generale del pubblico, che si appassiona alle sue vicende personali. Ma che è attirato anche dalla sua forte carica sexy. Amante della provocazione, su Instagram riesce a dare il meglio di se anche a suon di scatti senza veli. Che in molti casi non lasciano troppo spazio all’immaginazione dei follower. La sua storia con Luigi Favoloso sembra aver avuto una brusca frenata a causa di un presunto tradimento da parte dell’ex di Nina Moric. Nelle ultime ore però i due si sarebbero riavvicinati, con un forte tentativo di Favoloso di riconquistare la fiducia della showgirl che nei giorni scorsi è apparsa convinta della sua decisione di rompere la relazione che fino a qualche settimana fa la vedeva felice ed innamorata.

Elena Morali sta vivendo dei momenti difficili. L’amore per Favoloso e la storia del presunto tradimento la portano a tormentarsi. Una parte di lei infatti vorrebbe tornare sui suoi passi e riappacificarsi con il compagno. Ma la ferita procurata dalle immagini che ha visto dalle telecamere della sua casa l’hanno scossa parecchio. Insomma, nelle prossime ore capiremo di più sulla sua posizione. Intanto la showgirl si è divertita a postare una foto che ha mostrato l’attesa in un camerino prima di una diretta televisiva: “Io e le attese nei camerini di @livenoneladurso 🤣 Mi sparo più foto nei camerini che in un set fotografico (poi ogni tanto mi ricordo anche di pubblicarle) 😁😁”. Una foto – pubblicata sotto – che ha mostrato tutta la sua sensualità che traspare dalle scollature di un vestito aderente. Foto che come sempre lasciamo commentare a voi dopo il clamoroso successo raccolto sui social subito dopo la pubblicazione.