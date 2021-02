Diletta Leotta, l’allenamento è da sogno: “Can Yaman è un uomo fortunato”

Diletta Leotta e l’allenamento bollente: la conduttrice ha fatto impazzire i suoi follower con una foto che mandato in titl Instagram

La giornalista e conduttrice sta vivendo un momento davvero esaltante della sua vita professionale. Ma anche di quella sentimentale. Infatti la sua relazione con l’attore turco Can Yaman sta catturando l’interesse generale del mondo del gossip. Ma sta tenendo accesa anche la passione dei fan di entrambi i personaggi pubblici. Che già prima della loro relazione riscuotevano un grosso successo, soprattutto sui social. Negli ultimi giorni i due, dopo aver ufficializzato il loro rapporto, si sono mostrati in tanti scatti insieme. Si è parlato anche dell’interesse dell’attore turco di acquistare casa a Milano per restare il più possibile vicino alla sua compagna. Infatti l’attore sembra molto preso da questa relazione, tanto da mostrarsi in pubblico con la suocera Ofelia alla ricerca di una casa nel capoluogo milanese. Insomma, per la neo coppia sembra davvero che le cose vadano per il verso giusto. E che non si tratti solo di una semplice avventura.

Diletta Leotta e Can Yaman sembrano felici insieme in tutti i post che hanno pubblicato sui social. Durante la settimana entrambi sono impegnati con il loro lavoro. Lei da giornalista sportiva e speaker radiofonica. Lui nelle vesti di attore internazionale. I due appena possono si vedono, nella maggior parte dei casi in Italia. Infatti è quasi sempre l’attore turco a raggiungere la conduttrice e giornalista. Che nelle pause da amore e lavoro non perde la sua passione per lo sport e l’allenamento. Nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram (e che riproponiamo sotto) la bellezza siciliana è apparsa in tutta la sua forte sensualità in una delle sue sedute di allenamento. L’outfit da palestra ha mostrato le sue curve bollenti che hanno scatenato la passione dei follower nei suoi confronti. Tantissimi i commenti per la giornalista di DAZN che continua a mostrarsi in tutta la sua estrema bellezza e sensualità. A voi i commenti.