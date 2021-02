Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata andata in onda ieri, dei Soliti Ignoti dove c’era come ospite Elisa Isoardi.

L’appuntamento quotidiano con il programma condotto da Amadeus è immancabile, per moltissimi italiani.

Vediamo insieme, però, che cosa è successo di particolare nella puntata di ieri sera.

Elisa Isoardi torna in tv da Amadeus: Non era mai successo nel programma

La puntata che abbiamo avuto modo di vedere ieri sera, per quanto riguarda il gioco I soliti ignoti, ha visto come ospite Elisa Isoardi.

LEGGI ANCHE —-> SABRINA SALERNO SCATENATA, CURVE IN BELLA MOSTRA: “E NON SERVE PHOTOSHOP”

La bellissima e bravissima presentatrice era da un po che non si vedeva in televisione, dopo il suo grandissimo successo come ballerina a Ballando con le stelle, in coppia con Raimondo Todaro.

Come è stato, poi, confermato nelle ultime ore, lei è una delle naufraghe che troveremo al reality L’Isola dei famosi, che dovrebbe iniziare i primi di marzo, una volta terminato il Grande Fratello Vip.

Ma torniamo all’appuntamento di ieri che ha lasciato tutti senza parole per l’accaduto, perchè non era mai successo.

LEGGI ANCHE —-> BIANCA GUACCERO, L’ALLENAMENTO è MOZZAFIATO: CURVE IN EVIDENZA, FAN SCATENATI

Nella parte finale del programma, dove bisogna associare il parente misterioso, Elisa è riuscita a vincere una ingente somma, che verrà data in beneficenza all’Istituto Spallanzani di Roma per la ricerca sul Covid.

Il totale è di €157.000, ed Elisa, una volta comunicata la risposta esatta, è letteralmente saltata di gioia, giustamente.

Insomma una vincita incredibile, che permetterà di andare avanti con le ricerca per sapere quante più informazioni possibili sul Covid.

Il programma poi, condotto alla perfezione da Amadeus, era stato fermato per ben due giorno, per dare spazio alle varie partite che si dovevano disputare.

Come sappiamo in queste ultime settimane i palinsesti, specialmente quelli della Rai, sono in continuo fermento, anche per via della situazione politica in Italia, e spesso ci sono speciali del tg1 che spostano, o rimandano gli storici programmi.

E voi eravate riusciti ad indovinare il parente misterioso di ieri sera come la bravissima e bellissima Elisa Isoardi?