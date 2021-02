Vediamo insieme che lavoro fanno, i concorrenti della primissima edizione del Grande Fratello, alcuni sono impensabili.

Come sappiamo il reality del Grande Fratello, ha avuto moltissime edizioni, ma la prima resterà per sempre nella mente di tutti.

Ma molti dei suoi concorrenti hanno cambiato lavoro, vediamo insieme che cosa è stato scoperto su di loro.

Grande Fratello: rivelato cosa fanno i concorrenti della prima edizione!

Domenica scorsa è andata in onda una nuova puntata del programma condotto da Barbara D?Urso, ovvero Domenica Live.

In questo appuntamento in particolare, si sono riuniti, quasi tutti i concorrenti del reality Grande Fratello, della prima edizione, a quasi 20 anni da questo primo appuntamento.

Tutti insieme, hanno anche commemorato Pietro Taricone, che è venuto a mancare all’età di 46 anni, per via di un incidente.

Tra i vari ragazzi, mancava però Cristina Plevani, che ha declinato l’invito perché è ancora molto addolorata per quello che è successo al suo amico, conosciuto nella casa Pietro Taricone.

Ma passiamo, a cosa fanno adesso nella vita, i ragazzi che hanno partecipato alla primissima edizione del Grande Fratello.

Cristina Plevani, ha una vita normale e fa la cassiera in un negozio, mentre Roberta Beta è una giornalista freelance, e spesso la troviamo anche in vari programmi come opinionista.

Rocco Casalino, come sappiamo è entrato in politica, ed al momento è il portavoce dell’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Marina La Rosa, ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi ad un’attività molto più impegnativa, ovvero la mamma.

Troviamo poi Francesca Piri, che fa la trascrittrice di udienze penali, e Mariantonietta Tillocca che è un’artista.

Sergio Volpini lavora nell’ambito del commercio, e per ultimo c’è Lorenzo Battistello, che ha cambiato completamente vita, trasferendosi a Barcellona e gestisce due società di catering.