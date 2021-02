Sabrina Salerno scatenata, curve in bella mostra: “E non serve Photoshop”

Sabrina Salerno continua a far impazzire i follower di Instagram e lancia una provocazione contro chi usa filtri nelle foto che pubblica

Una serie infinita di post su Instagram hanno scatenato per mesi i follower. Il motivo sempre lo stesso: la straordinaria bellezza e freschezza fisica della cantante. Icona sexy degli anni 90′, ancora oggi a 52 anni è tra le donne più apprezzate non solo sui social. Dopo la sua assenza dai palcoscenici pubblici, un anno fa esatto è tornata sul palco del teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo. Al fianco di Amadeus come co-conduttrice è stata una vera attrazione delle serate della manifestazione musicale più importante d’Italia.

Da quella apparizione per lei si sono aperti scenari importanti anche sul web. Infatti ad oggi resta una regina incontrastata. L’estate per i follower è stata davvero esaltante, con foto e video che hanno mostrato la bellezza ligure in bikini mozzafiato e curve bollenti che hanno fatto più volte il giro del web.

Sabrina Salerno ha tantissimi fan, e non solo in Italia. Per lei infatti sono nati anche dei gruppi a suo sostegno in Spagna, anche con squadre di calcio che hanno preso il suo nome. Una soddisfazione per lei che anche a distanza di anni è rimasta nel cuore dei suoi follower. Che non perdono occasione, e come detto non solo dal nostro paese, per mostrare un grandissimo interesse nei suoi confronti. Negli ultimi post che ha pubblicato su Instagram è stata davvero irresistibile. Tutti con riferimento all’estate ed alla voglia di sole e di mare. Il primo (postato sopra) l’ha vista in una vasca con il bikini in bella mostra.

La seconda invece sempre in bikini ma in spiaggia. Con una foto dell’estate scorsa (postata sotto) ed una frase alle tante persone che utilizzano dei filtri per migliorare il loro aspetto fisico. Mezzuccio che a lei non serve: “A me non serve Photoshop” il significato della foto che ha raccolto una serie infinita di like e di commenti.