Mercedesz Henger, scollatura “illegale”: “Non lo sto più facendo con costanza”

Mercedesz Henger ha postato una foto prima della diretta di Pomeriggio 5 lasciandosi sfuggire una confessione che ha sconvolto i follower

La figlia delle celebre Eva è un personaggio amatissimo sia dal pubblico televisivo che da quello del web. Tanti i suoi fan che ammirano le sue qualità fisiche che non passano inosservate, soprattutto su Instagram dove raccoglie tantissimi consensi da parte dei follower che spesso le ricordano la forte somiglianza con la madre. In passato i rapporti con sua madre hanno vissuto momenti facili. Infatti l’ex pornostar si è spesso accanita contro la forma fisica della figlia, che a suo dire avrebbe esagerato troppo con l’allenamento fisico perdendo tutta la femminilità. Questo uno dei motivi dell’allontanamento delle due bellezze ungheresi. Ma per la gioia dei fan adesso sembra che tra di loro sia tornato il sereno. Anche i follower non hanno mai smesso di amare la bella Mercedesz. Difendendola anche dalle accuse assurde. La diretta interessata ha risposto sempre con foto che hanno invece messo in risalto tutte le sue qualità fisiche.

Ma scopriamo cosa ha dichiarato la sensuale Mercedesz Henger prima della diretta a Pomeriggio 5. Come detto la figlia della bella Eva non è solo amatissima sul web. Sono tante infatti anche le apparizioni televisive soprattutto nel salotto di Barbara D’Urso. Che negli anni ha preso a cuore le vicende della compagna di Lucas Peracchi e di sua madre. Portandole probabilmente alla riconciliazione. Proprio prima di una delle sue dirette a Pomeriggio Cinque, ha postato un messaggio lasciandosi andare ad una confessione che i follower non hanno preso benissimo: “L’altro giorno nel camerino di @pomeriggio5tv 🖤 Non sto pubblicando con molta costanza in questo periodo 😩 Ma prometto che adesso ricomincio 🖤 Vi voglio bene 🖤”. Tutti i suoi fan si augurano ovviamente che ritorni presente al più presto con storie e post come faceva fino a qualche settimana fa. Nella foto che ha pubblicato, tanti i commenti ed i like per la sua bellezza che non ha lasciato indifferenti i fan, così come la sua scollatura abbondante.