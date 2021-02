Maria De Filippi sbotta a C’è posta per te contro la giovane Martina e in diretta le fa fare una clamorosa brutta figura

Anche ieri sera grandi emozioni a C’è posta per te. Maria De Filippi come sempre con la sua professionalità ha raccontato le storie andate in onda e il pubblico a casa si è soffermato particolarmente sul racconto di Martina, Francesco, la suocera chiamati dai genitori di lei. Una storia molto particolare a cui però non c’è stato un lieto fine. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Danilo pronto a farsi perdonare dalla famiglia

Danilo e la sua compagna Rosy si è rivolto a Maria De Filippi per riallacciare il rapporto con la figlia Martina. I due non si vedono da molto tempo, precisamente da quando la 22enne ha deciso di intraprendere una relazione con Francesco, un giovane ragazzo senza un lavoro stabile e con una famiglia in gravi difficoltà economiche. La rottura definitiva avviene quando la ragazza resta incinta.

Il papà ha paura che la sua “bambina” e il proprio compagno non siano in grado di affrontare tutte le spese necessarie per la giusta crescita del nascituro. Dopo una forte lite Danilo e Martina smettono di sentirsi ma con il tempo lui ci ripensa e sta molto male nel non vederla. L’uomo capisce di aver esagerato e forse di aver dato una sentenza troppo presto, per tale ragione si rivolge a C’è Posta per te, dove Maria cerca di fare il possibile per far ragionare i suoi ospiti.

C’è posta per te: Maria De Filippi perde le staffe in diretta

Nel salotto di C’è posta per te si presentano Martina, Francesco e la mamma di lui. Tutti e tre ascoltano le parole disperate di Danilo ma nessuno purtroppo sembra capire il suo dolore. Il papà della 22enne si scusa, prova a giustificarsi ma Francesco lo interrompe rinfacciandogli i suoi comportamenti. Interviene la signora Katia che difende il suo ragazzo. Danilo cerca di giustificarsi spiegando che è pronto a ricominciare perchè il suo unico desiderio è quello di essere nonno e poter stare accanto a Martin

Maria De Filippi, vedendo l’uomo in difficoltà, prova a spiegare alla ragazza le preoccupazioni di suo padre, ma sua reazione, ovvero stizzita e condita da una risatina, le fa perdere definitivamente. La padrona di casa senza giri di parole dice: “Non c’è un cavolo da ridere”. Martina sembra imbarazzata ma comunque resta convinta del suo parere e chiude la busta. La conduttrice però non demorde e chiede anche a Francesco di incontrare uso suocero e mettere la parola fine alle loro incomprensioni. Anche in questo caso, lui dice no e chiude la busta. Sui social i fan della trasmissione hanno preso subito le parti della De Filippi e tutti hanno criticato il comportamento infantile dei due futuri genitori.