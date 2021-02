Elisabetta Gregoraci dimentica Briatore? probabile flirt con l’imprenditore

Dopo l’addio definitivo all’ex marito, Elisabetta Gregoraci avrebbe un nuovo amore. Ecco chi è l’uomo che ha conquistato il cuore della showgirl calabrese.

Nuovo amore in vista per Elisabetta Gregoraci. Archiviata l’amicizia speciale con il coinquilino al GF Vip, Pierpaolo Pretelli (ormai innamoratissimo di Giulia Salemi) e naufragata l’ipotesi di un ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore, la bella showgirl calabrese avrebbe messo gli occhi su un altro famoso imprenditore. Non si tratta però di Alessandro Benetton con il quale è stata recentemente fotografata a Cortinadurante un week end di relax con una amica. Alessandro, fresco di divorzio dalla campionessa di sci Debora Compagnoni è solo un amico di vecchia data di Eli e tra i due non ci sarebbe mai stato nulla oltre all’amicizia. Galeotto però è stato lo stesso week end nella famosa località sciistica veneta. Proprio lì la Gregoraci sarebbe stata ospite di un famoso imprenditore. Lo scoop è stato reso pubblico da Dagospia, senza però rivelare il nome del fortunato misterioso uomo. Ma non è tutto, sempre secondo Roberto D’agostino nella stessa casa a Cortina ci sarebbe stato un altro pretendente di Elisabetta. Il secondo uomo che vorrebbe conquistare il cuore della ex signora Briatore sarebbe un procuratore di Parma. Intanto sembrerebbe che Flavio Briatore sia già caduto tra le braccia di una nuova giovanissima ragazza. L’imprenditore è stato avvistato nelle scorse settimane in compagnia della una famosa modella russa Valentina Kolesnikova.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La ragazza celebre per aver vinto Miss Russia avrebbe passato diverso tempo a Montecarloa fianco di Briatore. I due sono stati avvistati insieme più di una volta e secondo i ben informati farebbero coppia fissa da più di un mese. Si conclude così il romantico sogno di una riconciliazione tra Elisabetta Gregoraci e l’ex marito.

Nella casa del GF Vip la Gregoraci aveva confessato che Briatore le avrebbe richiesto di sposarlo lo scorso marzo durante il lockdown. Ora però sembrerebbe proprio che entrambi stiano cercando la felicità altrove. E noi gli auguriamo di trovarla presto.