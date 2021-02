Patrizia Pellegrino ha rischiato di morire: operata d’urgenza per un tumore

Patrizia Pellegrino conferma di essere stata colpita da un grave tumore e racconta la per la prima volta i dettagli della malattia che l’ha colpita.

Alcuni giorni fa il settimanale Diva e Donna ha annunciato che Patrizia Pellegrino sarebbe stata sottoposta ad una operazione d’urgenza per la rimozione di un tumore al rene. Una notizia pubblicata con il condizionale visto il delicato argomento e soprattutto la riservatezza di Patrizia sull’accaduto. Oggi però la showgirl ha voluto confermare la triste notizia. Per farlo ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un lungo post nel quale racconta la sua esperienza con la malattia. Patrizia ha ammesso si avere un tumore al rene. Una diagnosi ricevuta pochi mesi fa: “E’ un tumore dobbiamo operare, subito” le hanno detto i medici. Da li a poco è stata operata affrontando un intervento di diverse ore: “Non hai il tempo di pensare, di capire. tutto corre veloce. O forse i pensieri vanno più veloci del tempo” ha raccontato. Fortunatamente l’operazione è riuscita perfettamente, il tumore è stato asportato completamente e Patrizia è tornata a casa pronta a ripartire con la sua vita.

Una convalescenza non facile e che durerà diverso tempo, ma che la bella showgirl 57enne sta trascorrendo a fianco dei suoi amati tre figli e del compagno Giampaolo. Una nuova disgrazia per la soubrette che qualche tempo fa ha passato un altro difficile momento della sua vita, per la perdita del terzo figlio Riccardo. Il neonato, come raccontato da Patrizia Pellegrino durante il programma televisivo di Caterina Balivo, Vieni con Me, è mancato dopo poche ore dalla sua nascita non permettendo a Patrizia di dargli l’ultimo saluto. Dopo il grande dolore dovuto alla scomparsa del terzogenito la soubrette ha deciso di adottare un figlio.

Nella sua vita poco dopo è arrivato Gregory, un bimbo proveniente dalla Russia. Ora Patrizia Pellegrino dovrà continuare la sua battaglia con coraggio e determinazione e noi gli facciamo i nostri migliori auguri per una veloce guarigione.