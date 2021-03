Gianni Sperti, avete mai visto la sorella? Davvero bellissima (FOTO)

Gianni Sperti, opinionista di Uomini e donne, ha postato uno scatto di lui e della sorella facendo notare a tutti i fan la sua bellezza

Da anni accanto a Tina Cipollari, negli studi di Uomini e donne, Gianni Sperti è diventato un vero e proprio personaggio televisivo. Sempre diretto e sincero nei confronti di tronisti e corteggiatori l’opinionista di Canale 5, è davvero molto apprezzato dal pubblico sia in tv che sui social. Il suo account Instagram conta più di un milione di seguaci e proprio di recente, con uno scatto ha scatenato tutti. Nel dettaglio ha pubblicato un’immagine di sua sorella Cinzia, bellissima e con i tratti diversissimi dai suoi.

Gianni Sperti si mostra sui social con la sorella Cinzia

Ogni giorno, Gianni Sperti assieme a Maria De Filippi e a Tina Cipollari tiene compagnia milioni di telespettatori. Nelle ultime settimane è stato molto criticato per via del suo comportamento nei confronti di Aurora Tropea e ora della dama Maria. Qualcuno ha insinuato che la sua è davvero un ossessione e che forse all’interno del parterre fa delle preferenze.

L’opinionista, come già detto in precedenza, è molto seguito anche sui social, dove ama condividere attimi della sua quotidianità e anche momenti che riguardano la sua vita passata. Spesso, condivide con i suoi follower anche scatti con i suoi familiari, alla quale è molto legato.

Sperti, infatti, ha un rapporto bellissimo con la sua famiglia, come lo aveva anche con il suo papà scomparso a dicembre. Ma a lasciare tutti senza parole, sua sorella. Pochi sanno, che Gianni ha una sorella di nome Cinzia ed è davvero molto bella. Nella foto da lui pubblicata è possibile ammirare tutto il suo splendore.

Chi è la sorella dell’opinionista di Ued?

Cinzia Sperti è la sorella di Gianni e dalla foto da lui pubblicata possiamo ammirare tutta la sua bellezza. Capelli scuri ed occhi azzurro come il cielo: stupenda. Infatti, tutti sono rimasti davvero senza parole anche perchè in molti non sapevano che il ballerino avesse una sorella più piccola di lui. Oltre a Cinzia, l’opinionista ha anche due fratelli: Enzo e Luciano a cui è molto legato…