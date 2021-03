Emily Ratajkowski mostra uno scatto del suo primogenito e racconta le emozioni vissute nel vederlo per la prima volta. Ecco cosa ha raccontato.

Emily Ratajkowski è diventata mamma. La modella ha partorito il suo primo figlio lo scorso 8 marzo ma la notizia è stata ufficializzata da Emily e dal marito Sebastian Bear-McClard solo ieri pomeriggio. La coppia ha deciso di godersi i primi giorni di vita del loro primogenito in totale riservatezza. Una scelta dettata forse dalla voglia di non esporre subito il piccolo alla caccia dei fotografi accorsi per immortalare la prima foto della modella e del bambino insieme. Nonostante Emily Ratajkowski avesse dichiarato ai giornali di non voler svelare il sesso del nascituro affermando che lo avrebbe deciso lui una volta raggiunta la maggiore età, ieri ha sorpreso i suoi followers raccontando che si tratta di un maschietto. Forse deciderà di non esserlo da grande ma per ora l’attrice fa sapere che il suo bimbo è un maschio e si chiama Sylvester Apollo Bear. Il nome scelto dalla modella e dal marito in poche ore ha scatenato il web per una coincidenza molto curiosa. Il piccolo Sylvester Apollo Bear porta il nome di Sylvester Stallone e di Apollo, uno dei pugili che sfidano Rocky nel film diretto da John G. Avildsen.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)



In molti si chiedono se è davvero soltanto un caso oppure la coppia ha deciso di fare un importante tributo al film che rese Stallone famoso nel mondo. Il curioso terzo nome Bear invece, non è un omaggio agli orsi ma è uno dei cognomi del marito Sebastian, esattamente quello di sua madre. Emily ha voluto dare la notizia della nascita del bambino tramite un dolcissimo post Instagram che la raffigura seduta in ospedale mentre allatta il piccolo: “Sylvester Apollo Bear si è unito a noi. Sly è arrivato l’8 marzo 2021 nella mattina più surreale, bella e pieno d’amore della mia vita” ha scritto nella didascalia.

Ovviamente non sono mancati i messaggi di congratulazioni dei tanti amici Vip della coppia: tra questi Chiara Ferragni, Sara Sampaio, Donatella Versace, Vanessa Hudgens, Demi Moore e molti altri.