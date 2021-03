Guendalina Tavassi e Umberto si sono lasciati. Lui: “Ho sbagliato io, non attaccate lei”

L’ex gieffina Guendalina Tavassi è tornata single: l’influencer e Umberto si sono lasciati, ma vivono separati in casa

Una notizia che nessuno si aspettava ma che ha trovato conferma proprio nelle parole della diretta interessata. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi che sembra proprio si sia lasciata con Umberto D’Aponte. Ricordiamo che i due stavano insieme da diversi anni e dalla loro unione sono nati anche due bambini. Nei giorni scorsi si è parlata di una lite tra l’ex gieffina e la presunta amante dell’imprenditore napoletano, ma vediamo nel dettaglio come stanno veramente le cose.

Guendalina Tavassi e Umberto si sono lasciati

Nei giorni scorsi, l’influecer Amedeo Venza aveva riportato la notizia da parte di un fan su Guendalina e suo marito. Pare, infatti, che la Tavassi avesse litigato e anche pesantemente con una giovane ragazza, presunta amante di Umberto. Le due si sarebbero scontrate in un ristorante della Capitale e dopo una serie di insulti sarebbero arrivate addirittura alle mani.

una notizia che nonostante fosse solo un rumors, aveva trovato conferma anche nelle parole di D’aponte, che aveva confermato la crisi ma smentito il tradimento. Oggi a voler parlare di quanto sta accadendo sui social è proprio Guendalina che con una serie di Stories su Instagram ha spiegato realmente le cose come stanno.

Guendalina Tavassi per prima cosa ha voluto ringraziare tutti i fan che in questi giorni le sono vicini, tra messaggi e commenti. Poi, ha invitato tutti a non credere a quello che stanno scrivendo i vari siti di gossip, ovvero che Umberto l’ha tradita con la sorella di Alessandro Basciano. L’influecer ha chiesto rispetto soprattutto perchè entrambi sono genitori e devono tutelare i propri figli, che ricordiamo sono due minori.

D’Aponte ammette i suoi errori

Inoltre, la giovane ha anche ammesso che lei e il marito sono separati in casa da mesi ma che comunque sono riusciti a trovare il giusto equilibrio per vivere insieme nella stessa casa. “Un sentimento può maturare nella forma ma rimane buono nella sostanza in particolare quando ci sono di mezzo dei figli e nessun attrito tra la coppia, ha scritto Guendalina.

Dopo il post di Guenda, Umberto ha subito risposto con una diretta chiedendo a tutti di non insultare la sua compagna e in particolar modo di cercare di capire la situazione. L’imprenditore si assunto tutte le sue responsabilità ammettendo un errore. “Se siamo in crisi è colpa mia, spero mi perdoni”. Dall’altro lato si sentiva la Tavassi piangere e per vergogna non ha voluto intervenire.