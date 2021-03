Guendalina Tavassi, lite con una donna: si vocifera tradimento del marito

Guendalina Tavassi sarebbe stata tradita da Umberto D’Aponte: spunta una presunta lite con l’amante di lui, Giorgia Besciano

Sembra che i problemi per Guendalina Tavassi non siano finiti. Dopo lo scandalo che l’ha vista protagonista nei mesi scorsi, ora pare che l’influecer sia stata tradita. Pochi mesi fa, il suo cellulare è stato hackerato e le sono stati rubati dei video intimi, divulgati poi su alcuni siti porno. Una situazione spiacevole, sia per lei ma anche per i suoi figli. Da poche ore, invece si parla di un tradimento da parte di Umberto e di una lite che avrebbe avuto Guenda all’interno di un ristorante proprio con l’amante del marito.

Guendalina Tavassi è stata tradita da Umberto?

A lanciare l’indiscrezione bomba, Amedeo Venza che pare abbia avuto la conferma proprio da parte di Umberto. Guendalina Tavassi sarebbe stata tradita dal marito con una certa Giorgia. C’è da dire che la coppia sta insieme da diversi anni, e dalla loro unione sono nati anche due bambini. Entrambi si sono sempre difesi a vicenda e qualche volta sono anche apparsi nei salotti di Barbara D’urso, dove hanno sempre raccontato di un matrimonio solido e felice. Ma cosa è successo adesso?

L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato attraverso una IG stories di aver ricevuto una segnalazione sull’influencer romana. La Tavassi pare sia stata protagonista di una forte lite in un ristorante con la presunta amante di D’Aponte. Si tratterebbe di una ragazza di nome Giorgia e sorella del corteggiatore Alessandro Basciano. Amedeo ha spiegato che le due dopo una serie di scambi di offese e parole pesanti sarebbero arrivate alle mani tanto da far intervenire le persone accanto. Infatti, nel ristorante in tanti sono rimasti impietriti mentre a evitare il peggio gli amici di lei. Pare però che Umberto non fosse presente.

E’ crisi tra l’ex gieffina e l’imprenditore napoletano?

Amedeo Venza ha continuato ancora dicendo che tale rumors è stato confermato in parte anche da Umberto. Pare che i due si siano sentiti al telefono e D’Aponte ha confermato la lite tra sua moglie e questa giovane Giorgia. L’imprenditore, però, ha smentito il tradimento, negandolo.

Ma a confermare la presunta crisi, alcune stories postate e poi cancellate dalla Tavassi. Guendalina nel breve video si trova in una stanza con suo marito e all’improvviso esclama: “Ragazzi sono scioccata”. E poi ancora: “Vorrei solo risvegliarmi da questo incubo” Cosa voleva dire?