Can Yaman ad Amici insieme a Stefano De Martino: Maria De Filippi tenta il grande colpo

Si avvicina il serale di Amici, condotto da Maria De Filippi. Il talent dovrebbe debuttare il prossimo 20 marzo e c’è già molta trepidazione per i nomi dei possibili giudici. ogni anno Maria ospita nel suo programma personaggi di grande successo sia italiani che stranieri e quest’anno potrebbe essere la volta di Can Yaman. Per l’attore turco è davvero un periodo d’oro sia a livello lavorativo che amoroso: tanti progetti e molto probabilmente anche un debutto ad Amici.

La conduttrice starebbe pensando ad un vero e proprio colpaccio, degno proprio della sua reputazione. Maria De Filippi vorrebbe avere ad Amici l’attore turco Can Yaman nelle vesti di giudice al serale. Per ora, c’è da dire che questi sono solo rumors e non c’è nulla di confermato.

Di sicuro se ciò fosse vero sarebbe una notizia che farebbe impazzire tutte le sue fan, che ormai lo seguono costantemente. Il sex simbol è diventato un vero e proprio personaggio nel nostro paese e di recente si è ritrovato anche al centro del gossip per la presunta storia con Diletta Leotta.

Stefano De Martino confermato nella giuria

Tra i giudici presenti in questa ventesima edizione di Amici troveremo un ex ballerino della scuola. Stiamo parlando di Stefano De Martino, che stando a quanto riportato da 361 Magazine, siederà tra i giudici del programma. Dopo la conduzione del day-time di Amici in onda, durante la quindicesima edizione, il professionista che da qualche tempo ha accantonato la sua carriera di ballerino, per dedicarsi a quella di conduttore, sarà nuovamente protagonista del programma. Una grande opportunità datagli da Maria De Filippi. Come riporta il noto magazine, Stefano sarà presente per tutte e otto le puntate del talent e per la prima volta sarà lui a giudicare i ragazzi della scuola. Una grande opportunità ma anche un passo indietro nel tempo, che lo riporterà a vivere i momenti più bella prima del grande successo.