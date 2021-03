L’ex dama di Uomini e donne, Barbara De Santi sta frequentando un recente ex corteggiatore di Gemma Galgani: si tratta di Maurizio

Nessuno avrebbe mai immaginato di vedere insieme questa coppia. Stiamo parlando dell’ex dama di Uomini e donne, Barbara De Santi e Maurizio Guerci. Chi ha seguito il programma di recente sa benissimo che l’uomo ha frequentato Gemma Galgani e tra di loro ci sono stati anche momenti di grande passione. Una passione che purtroppo non è durata abbastanza e non ha fatto nascere un sentimento, almeno da parte del cavaliere. La torinese, ancora una volta si è sentita usata e durante la rottura è scoppiata in lacrime. Ma ora, dopo l’addio al format di Guerci, pare che il 50enne abbia trovato l’amore tra le braccia della maestrina…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐁𝐚𝐫𝐛𝐚𝐫𝐚 𝐃𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢 (@barbaradesanti24)

Barbara De Santi e Maurizio Guerci si frequentano

La coppia si è vista insieme svariate volte e, anche se ad oggi non hanno dichiarato apertamente di essere fidanzati, appaiono sempre nelle foto e nei video pubblicati sui propri profili social felici e sereni. In molti, sicuramente ricorderanno che tra Barbara De Santi e Gemma Galgani non c’è mai stato un gran feeling e secondo qualcuno la mossa della maestrina sarebbe stata una vera e propria pugnalata per la torinese.

In una recente intervista al Settimanale Mio, l’ex dama di Uomini e donne ha parlato del suo rapporto con Maurizio Guerci e ha specificato di non avere nulla nei confronti di Gemma. “Non ho assolutamente nulla contro Gemma Galgani ma semplicemente ritengo che Maurizio è il mio tipo, è lui l’uomo che cercavo”. Per ora non possiamo confermare se si tratta di un amore o di un’amicizia molto particolare ma c’è da dire che Guerci è sempre molto presente nella vita della maestrina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐁𝐚𝐫𝐛𝐚𝐫𝐚 𝐃𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢 (@barbaradesanti24)

Uomini e donne: come reagirà Gemma?

Quello che tutti si chiedono ora è capire come la prenderà Gemma Galgani, visto il suo reale interesse nei confronti di Maurizio. La dama, infatti, aveva ammesso di essere innamorata e di aver aperto di nuovo il suo cuore. Purtroppo, ha commesso l’ennesimo errore e si è fidata della persona sbagliata. Intanto, il suo percorso a Uomini e donne sta continuando e per ora sta frequentando un altro Maurizio. Sarà la volta buona?