Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Maurizio Costanzo, su Gemma Galgani, lasciando tutti stupiti.

La bella dama torinese, partecipa ormai da anni al programma condotto da Maria De Filippi, stiamo parlando ovviamente di Gemma Galgani.

Vediamo insieme però, che cosa ha dichiarato Maurizio Costanzo, stupendo tutti.

Gemma Galgani: “Viene sfruttata…” rivela Maurizio Costanzo

Come sappiamo la partecipazione della dama, Gemma Galgani risale a diversi anni addietro, nel programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Ma nella rubrica che tiene Maurizio Costanze, sulle pagine del giornale Nuovo, ha risposto ad una domanda, ovvero se Gemma era in cerca di notorietà, o realmente cercava l’amore.

La risposta data da Maurizio Costanzo ha un po’ spiazzato, probabilmente i suoi lettori, per parole utilizzate sono state le seguenti:

“Non credo che a 70 anni si abbia voglia di perdere tempo solo per un briciolo di fama…l’unico consiglio é di cercare tra uomini della sua etá e di non cedere alle lusinghe di giovanotti…quelli si che, forse, sfruttano la notorietá della Galgani per far parlare di loro”

Lo spirito di Gemma è sempre molto vivo ed allegro, ed in tanti lo confondono con voglia di farsi notare e mettersi in mostra.

Continua Costanzo, dicendo che secondo lui è in cerca veramente dell’amore, e che non ci vede nulla si male, nel suo modo di comportarsi.

Anzi sul finire della rubrica, Maurizio Costanzo gli fa anche i suoi migliori auguri di riuscire trovare quello che realmente cerca, ovvero l’amore, che può arrivare a tutte le età e nei modi più disparati.

Insomma, noi nelle parole dette da Maurizio Costanzo non ci troviamo nulla di male, e siamo d’accordo con lui che Gemma è molto fanciullesca ed è veramente in cerca dell’amore, ma che a volte si lascia trasportare in situazioni davvero particolari.

E voi cosa ne pensate dell’esperienza che sta avendo in questi anni, la bella dama di Torino, Gemma Galgani? Siete d’accordo con le parole di Maurizio Costanzo oppure no? Come mai?