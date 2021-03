Ho una strana malattia difficile da curare: Dice Al Bano “È acuta”

Al Bano Carrisi annuncia la sua volontà di tornare sul palco dell’Ariston non come ospite, ma in gara, magari al fianco di Romina Power

L’artista pugliese di recente si è lasciato andare ad una lunga intervista al settimanale Di Più. Al Bano ha parlato di un suo grande sogno che vorrebbe realizzare molto presto, definendolo quasi “una malattia”. In varie ospitate, Carrisi non ha mai nascosto la delusione nel non essere stato scelto in questa edizione del Festival di Sanremo, ma la sua determinazione non lo ferma. Infatti, ha ammesso che ci riproverà e il suo desiderio è quello di presentarsi insieme alla ex moglie Romina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano (@albano_official_)

Al Bano confessa quel desiderio è quasi una malattia

Al Bano Carrisi ha annunciato la sua volontà di tornare sul palco dell’Ariston non come ospite, ma in gara, magari al fianco di Romina Power. Un sogno che ha nel cassetto da diverso tempo e che vorrebbe realizzare molto presto: “Quando il Covid morirà e noi ricominceremo a vivere proverò a tornarci. Mi piacerebbe farlo con Romina ma bisognerà vedere se lei vorrà venire perché Romina non ama molto il Festival.

La cantante italoamericana, lo aveva dichiarato proprio di recente, spiegando che ad oggi il Festival non lo rifarebbe mai. Al Bano, invece, ha ammesso l’esatto opposto, ovvero ha confessato di avere una strana malattia difficile da curare: la sanremite acuta”. Chissà ora, se la ex moglie prenderà in considerazione la sua richiesta.

L’appello di Carrisi a Romina Power

Di recente, Al Bano ha voluto lanciare un appello alla ex moglie. E’ noto a tutti che tra Romina Power e Loredana Lecciso non corre buon sangue e pare che l’artista dopo anni è stanco di questa situazione. Ad ammetterlo è stato proprio lui stesso in un collegamento con Mara Venier a Domenica In.

Il cantante ha invitato Romina a casa sua per una cena e per trascorrere una serata in famiglia. L’unico desiderio dell’artista è quello che la Power e la Lecciso possano posare l’ascia di guerra e andare d’accordo per amore dei figli.