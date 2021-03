Arisa gioca con la sua “sensualità” da Sanremo: “Una foto stile Ratajkowsky”

Arisa sarà una delle protagoniste del Festival di Sanremo che domani aprirà i battenti della 71esima edizione, con tante novità in programma

La cantante sarà una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2021. Che in questa edizione sarà inevitabilmente condizionato dall’emergenza Coronavirus che sta rendendo complicata la vita degli italiani. Modificate le abitudini di milioni di persone, ed inevitabilmente anche le misure di sicurezza nei programmi televisivi resteranno alte. Di conseguenza assisteremo alla 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana in una forma completamente diversa dal passato. Senza pubblico e con tanti protocolli da seguire. Domani la prima serata della kermesse musicale presentata da Amadeus con la collaborazione di Fiorello. Al debutto ci sarà, tra gli altri artisti, anche Arisa. Che ha annunciato con un post sulla sua pagina Instagram il debutto al Festival. Carica come non mai, nei giorni scorsi è stata protagonista di un forte scontro con Rudy Zerbi nel programma “Amici”. I due si sono punzecchiati parecchio su alcuni giudizi su alcuni allievi.

Pareri discordanti tanto che la cantante genovese ha affermato che “Rudy Zerbi non deve lavorare nella musica”. Alterco che ovviamente si è portato avanti anche sui social. Una puntata quella del 27 febbraio che non è stata del tutto tranquilla, dunque. Dopo quello scontro l’artista ligure, con tutta la sua proverbiale ironia, si è gettata a capofitto nell’avventura Sanremo. Che come detto ha presentato sulla sua pagina Instagram. Con un post che ha giocato anche sulla sua femminilità, accostandosi anche ad una famosa modella: “Su e giù per Sanremo trovo il tempo di farmi fotografare in modalità Ratajkowsky #denoartri, per ricordarvi che sò fica e me dovete votà”. Arisa è già in gara, con un giorno di attesa. Ma con la sua simpatia ed autoironia ha regalato un sorriso ai suoi follower. Che hanno risposto in massa al suo appello”.